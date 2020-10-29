У церкві в Ніцці стався напад: троє загинули, одній жінці відрізали голову

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Напад стався у базиліці Нотр-Дам

Внаслідок ножового нападу у французькій Ніцці загинули троє людей. Одній з жінок нападник відрізав голову, повідомляє французька поліція.

Мер Ніцци Крістіан Естрозі заявив, що все свідчить про "терористичну атаку в серці базиліки Нотр-Дам" та прояв "ісламофашизму".

Підозрюваного вже затримали. Мер Ніцци повідомив, що він безперервно повторював "Аллаху Акбар"(Бог великий).

Пан Естрозі також повідомив, що одним із вбитих був доглядач базиліки.

Міністр внутрішніх справ Франції скликав кризову нараду і звернувся до громадян з проханням уникати району в центрі міста на Лазурному узбережжі.

"Без сумніву, це дуже серйозний новий виклик, який вражає нашу країну", - сказав прем'єр-міністр Жан Кастекс, закликаючи французів до єдності та згуртованості.

Напад у Ніцці стався вслід за вбивством 17 жовтня поблизу школи у передмісті Парижа вчителя Семюеля Паті.

18-річний біженець чеченського походження відрізав йому голову після того, як вчитель показав на заняттях учням карикатури на пророка Мухамеда, які публікував журнал Charli Hebdo. При цьому вчитель попередив учнів з мусульманських родин, що вони можуть не дивитися на зображення.

Автор фото, Christian Estrosi Підпис до фото, Район навколо базиліки у Ніцці оточений силовиками

Вбивство посилило напруженість у Франції, а спроба уряду покінчити з пропагандою радикального ісламу розлютила Туреччину та інші країни. Емманюель Макрон нагородив вбитого вчителя Орденом почесного легіону посмертно і встав на захист свободи висловлювання французьких ЗМІ.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав до бойкоту французьких товарів нібито через відсутність поваги до поглядів мусульман у Франції.

Ситуація у відносинах Туреччини та Франції погіршилася після того, як сатиричний журнал Charlie Hebdo опублікував карикатуру на президента Туреччини.

У 2016 році у Ніцці стався один з найбільш смертоносних терактів в історії Франції за останні роки, коли 31-річний громадянин Тунісу в'їхав на вантажівці у натовп, що святкував День падіння Бастилії. Тоді загинули 86 людей, зокрема, один український студент.

Через кілька днів священнику, отцю Жаку Амелю, терористи перерізали горло під час ранкової меси в церкві в Руані.