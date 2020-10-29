У Франції натовп турків хотів напасти на вірменський квартал. Їх зупинила поліція

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Учасники акції на підтримку Реджепа Ердогана у Ліоні (січень 2018 року, ілюстративне фото)

У французькому містечку В'єнн неподалік Ліону натовп зі 150 представників турецької громади організував "каральну ходу", намагаючись знайти та відлупцювати місцевих вірмен. Про це повідомляє у Twitter французька поліція.

Понад сотня чоловіків з турецькими прапорами прямували до передмістя Ліону Десін-Шарп'є, де ще з часів масових вбивств у Османській імперії проживає чимало вірмен. Натовп врешті-решт зупинила поліція.

"На вимогу префекта, сили правопорядку втрутилися в Десін, аби відновити порядок після незаконного зібрання людей з турецької громади, які бажали вступити у бійку з людьми вірменського походження. В республіці немає місця спробам залякування", - йдеться у повідомленні префекту регіону Овернь-Рона-Альпи у Twitter.

Особи 65 учасників ходи вже встановили.

Поліція опублікувала відео розлюченого натовпу у Twitter, і повідомила, що демонстранти з турецької громади проявили агресію щодо поліцейських.

Як повідомляє Le Monde, цьому інциденту передувала бійка між вірменами і турками. У середу вірменські демонстранти блокували шосе поблизу містечка В'єнн, і утворився великий затор, а потім вірменські демонстранти побилися з пасажирами-турками з одного з автомобілів. Чотири людини отримали поранення.

У липні цього року під час загострення конфлікту у Карабаху 100 турецьких націоналістів із залізною арматурою атакували передмістя Десін-Шарп'є.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У Франції мешкають сотні тисяч вірмен, які через конфлікт у Карабаху проводять акції з засудженням дій Туреччини та Азербайджану

У Франції проживає кілька сотень тисяч вірмен - це одна з найбільших вірменських діаспор у світі. Їі представники постійно влаштовують акції з засудженням дій Туреччини та Азербайджану, чинну турецьку владу вони звинувачують у спробі організувати новий геноцид вірменської нації.

До чого тут конфлікт Франції та Туреччини

Конфлікт біля Ліону стався на тлі конфронтації між Францією та Туреччиною з низки питань.

Під час конфлікту в Карабаху президент Франції Емманюель Макрон неодноразово переконував президента Азербайджану Ільхама Алієва припинити наступ на невизнану Нагірно-Карабаську республіку, виступав проти втручання Туреччини у конфлікт, а також заявив про залучення до боїв бойовиків з Сирії.

Азербайджан ці твердження рішуче відкидає. Туреччина підтримує у цьому конфлікті Азербайджан.

На Близькому Сході Франція та Туреччина конфліктують з кількох питань. Вони підтримують різні сторони конфлікту у багатій на нафту Лівії.

Також Париж підтримав Грецію та Кіпр в їхній суперечці з Туреччиною через родовища нафти та газу у Східному Середземномор'ї і направив військові кораблі до цього регіону.

Ситуація у відносинах двох країн погіршилася після вбивства французького вчителя Семюеля Паті 16 жовтня.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Між Емманюелем Макроном та Реджепом Ердоганом відбувається конфронтація з цілої низки питань

18-річний біженець чеченського походження відрізав йому голову після того, як вчитель показав на заняттях учням карикатури на пророка Мухаммеда, які опублікував журнал Charli Hebdo. При цьому вчитель попередив учнів з мусульманських родин, що вони можуть не дивитися на зображення.

Десятки тисяч французів взяли участь в акціях протесту проти тероризму, і на честь загиблого вчителя президент Франції посмертно нагородив його Орденом почесного легіону.

Емманюель Макрон заявив, що не дозволить створити у Франції державу в державі і незабаром спрямує до парламенту законопроєкт з заходами проти, за його словами, "ісламського сепаратизму".

Він закликав приділити особливу увагу вихованню дітей в дусі республіканських цінностей, створити разом з Радою мусульман Франції організацію, яка дозволить розвивати в країні "освічений іслам", а також "звільнити іслам у Франції від іноземного впливу і посилити контроль за фінансуванням мечетей".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Такий мурал з портретом французького президента з'явився у секторі Газа, де мешкає чимало симпатиків Ердогана

Слова Макрона викликали обурену реакцію у деяких мусульманських країнах. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган публічно назвав його психічно нездоровим, а очільник Чечні Рамзан Кадиров - терористом.

Великий імам ісламського університету "Аль-Азхар" в Єгипті зажадав карати за "дії, спрямовані проти ісламу", як за кримінальний злочин, а президент країни Абдель Фаттах ас-Сісі 28 жовтня заявив, що "свобода самовираження має зупинитися, коли мова йде про почуття півтора мільярда людей".

У низці країн Близького Сходу, Малайзії і Мавританії лунають заклики або вже відбувається бойкот французьких товарів.

Цього тижня Туреччину обурила карикатура на її керівника Реджепа Таїпа Ердогана у французькому журналі Charlie Hebdo, і вона взялася розслідувати подію силами своєї прокуратури, а також готує дипломатичний демарш на адресу Франції.

Малюнок в сатиричному журналі зображує турецького лідера, який лізе під хіджаб оголеній мусульманській жінці.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У Туреччині відбуваються акції проти Макрона, а турецький президент закликав бойкотувати французьку продукцію

Франція пообіцяла, що ніколи не відмовиться від світського характеру держави і принципів свободи слова.

"Ми засуджуємо вкрай огидну спробу посіяти культурний расизм і ненависть за допомогою даної публікації", - заявив офіційний представник президента Туреччини Фахреддін Алтун.