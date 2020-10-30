Чому на Камчатці загинули морські тварини

На початку осені на Камчатці сталася екологічна катастрофа - загинули тисячі тварин.

Також захворіли десятки людей. Вони скаржилися на печіння в очах і блювоту.

У цей час океан набув дивного жовто-зеленого забарвлення.

Влада та науковці досі з'ясовують, що ж трапилося і хто має понести відповідальність.

Серед основних версій - витік токсичних речовин з військових полігонів, а також цвітіння мікроводоростей.