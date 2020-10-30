Чому на Камчатці загинули морські тварини
На початку осені на Камчатці сталася екологічна катастрофа - загинули тисячі тварин.
Також захворіли десятки людей. Вони скаржилися на печіння в очах і блювоту.
У цей час океан набув дивного жовто-зеленого забарвлення.
Влада та науковці досі з'ясовують, що ж трапилося і хто має понести відповідальність.
Серед основних версій - витік токсичних речовин з військових полігонів, а також цвітіння мікроводоростей.
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