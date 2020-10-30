Ще один переобраний міський голова помер від коронавірусу
Від ускладнень Covid-19 помер міський голова Новгород-Сіверського Олег Бондаренко.
Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на головного лікаря Чернігівської обласної лікарні Андрій Жиденко. Дані про смерть мера також підтверджує депутат від "Слуги народу" з Чернігівщини Максим Зуєв.
"Чоловіка госпіталізували в ніч з вівторка на середу у важкому стані. Спочатку він був на кисневій терапії, 28 жовтня Олега Бондаренка підключили до апарату штучної вентиляції легень. У нього було уражено 80% легень", - пише "Суспільне".
Олегу Бондаренку було 47 років.
Міським головою Новгород-Сіверського він був з 2015 року.
За даними паралельного підрахунку голосів, він також переміг на нинішніх місцевих виборах у своєму місті - балотувався від партії "Рідний дім".
Раніше стало відомо про смерть від корнавірусу мера Борисполя Анатолія Федорчука, який також лідирував на місцевих виборах.
Тепер на Новгород-Сіверський та Бориспіль очікують повторні вибори міського голови.
Як відзначила голова громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська, у випадку смерті кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів, територіальні комісія має ухвалити рішення про визнання виборів міського голови такими, що не відбулися, та призначити нові.