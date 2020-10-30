Ще один переобраний міський голова помер від коронавірусу

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Олегу Бондаренку нещодавно виповнилося 47 років. Припускають, що він заразився під час виборчої кампанії

Від ускладнень Covid-19 помер міський голова Новгород-Сіверського Олег Бондаренко.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на головного лікаря Чернігівської обласної лікарні Андрій Жиденко. Дані про смерть мера також підтверджує депутат від "Слуги народу" з Чернігівщини Максим Зуєв.

"Чоловіка госпіталізували в ніч з вівторка на середу у важкому стані. Спочатку він був на кисневій терапії, 28 жовтня Олега Бондаренка підключили до апарату штучної вентиляції легень. У нього було уражено 80% легень", - пише "Суспільне".

Олегу Бондаренку було 47 років.

Міським головою Новгород-Сіверського він був з 2015 року.

За даними паралельного підрахунку голосів, він також переміг на нинішніх місцевих виборах у своєму місті - балотувався від партії "Рідний дім".

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Міський голова Борисполя Анатолій Федорчук також був лідером на місцевих виборах за попередніми даними

Раніше стало відомо про смерть від корнавірусу мера Борисполя Анатолія Федорчука, який також лідирував на місцевих виборах.

Тепер на Новгород-Сіверський та Бориспіль очікують повторні вибори міського голови.

Як відзначила голова громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська, у випадку смерті кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів, територіальні комісія має ухвалити рішення про визнання виборів міського голови такими, що не відбулися, та призначити нові.