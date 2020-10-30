Найбільші втрати за перемир'я. На Донбасі загинули двоє бійців

Автор фото, УНІАН

Внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі у п'ятницю загинуло двоє українських бійців.

Про це зранку повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

Обстріл стався біля Водяного з напрямку села Пікузи, що з грудня 2015 року перебуває під контролем проросійських сил.

"Ворог нахабно вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем по підрозділу Об'єднаних сил в районі населеного пункту Водяне. Із сумом повідомляю, що внаслідок обстрілу на початку доби два військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення , несумісні з життям", - повідомив командувач ООС Володимир Кравченко.

"Така зухвалість противника свідчить про те, що збройні формування Російської Федерації спрямовано йдуть на зрив домовленостей, що були досягнуті Тристоронньою контактною групою 22 липня 2020 року. Сьогоднішній обстріл доводить, що противник не має на меті досягнути миру", - додав він.

Автор фото, Українська делегація у Тристоронній контактній гру

Українська делегація у Тристоронній контактній групі повідомляє, що обстріл зупинили "з використанням координаційного механізму".

"Українська делегація ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки у ТКГ", - додали у делегації.

До цього на Донбасі за час перемир'я було кілька поранених та один загиблий.