Новий пік коронавірусу в Україні. Більше 8 тисяч хворих за добу

Автор фото, УНІАН

В Україні зафіксували новий пік хворих на коронавірус - 8 312 випадки за добу.

Від хвороби за попередній день померли 173 людини.

Найбільше вірус шириться у Києві, Харківський та Львівський областях.

Новий локдаун?

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що після подолання позначки 9,5 тисяч нових хворих на добу Україна може повернутись до суворих карантинних заходів.

Пізніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов у парламенті назвав набагато більші цифри, після яких країна може бути змушена піти на локдаун - понад 11-13 тисяч.

А згодом і Володимир Зеленський змінив свою риторику.

В інтерв'ю телеканалам він назвав нову цифру - 15 тисяч нових хворих на день. Але наголосив, що наразі країна не планує локдауну, адже це може зупинити економіку.