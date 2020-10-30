Зеленський хоче розпустити Конституційний суд

Автор фото, Офіс президента

У ніч на п'ятницю на сайті Верховної Ради з'явився текст законопроєкту президента Володимира Зеленського, яким він пропонує скасувати попередні рішення Конституційного суду про закриття електронних декларацій та відміну кримінальної відповідальності за неправдиві дані про статки чиновників.

Сам проєкт має назву "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства".

А згадане рішення КС у ньому характеризується як "зухвале та безпрецедентне порушення основних засад своєї діяльності" та "спроба повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні".

Автор фото, Андрій Халамендик Підпис до фото, Тим часом біля КС у п'ятницю зранку проходить акція протесту

У законі лише 4 основні пункти.

У першому йдеться про те, що рішення КС від 27 жовтня про електронні деклараці "є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів".

Раніше у НАЗК, яке перевіряє декларації чиновників на предмет правдивості, заявляли про те, що виявили у кількох суддів КС невідповідності між задекларованими та реальними статками, що створює для них конфлікт інтересів у даній справі.

Іншим пунктом свого законопроєкту президент Зеленський пропонує відновити дію норм закону "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу, які нещодавно скасував Конституційний суд.

Таким чином глава держави хоче відновити всі повноваження НАЗК та кримінальну відповідальність за неправдиві дані у деклараціях чи неподання таких декларацій.

Крім того, президент пропонує Верховній Раді припинити повноваження всього Конституційного суду.

Слід зазначити, що такої процедури фактично звільнення суддів КС Верховною Радою не передбачено ні в Конституції, ні у законах України.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Звільняти суддів КС може лише сам суд двома третинами голосів

Наприклад, стаття 149-1 Конституції говорить про те, що звільнити суддів КС може лише сам суд двома третинами голосів від свого складу й за умови певних підстав для цього.

Нарешті, остання пропозиція від президента - невідкладно почати процедуру конкурсу та призначення нових суддів Конституційного суду.

"Проєкт Закону України розроблено з метою забезпечення дотримання конституційного ладу в Україні та недопущення узурпації влади суддями Конституційного суду", - говориться у пояснювальній записці до президентського законопроєкту

Коли можуть проголосувати

Наступне пленарне засідання Верховної Ради має відбутися 3 листопада.

Утім, президентську ініціативу ще має розглянути профільний комітет.

За даними джерел BBC News Україна у "Слузі народу", це може відбутися уже найближчим часом і є ймовірність, що законопроєкт винесуть на голосування вже наступного тижня.

Утім, процес може затягнутися, якщо хтось подасть альтернативний законопроєкт.

Водночас наразі невідомо, чи вистачить голосів за нього - у фракції "Слуги народу" кажуть, що серед її депутатів немає одностайної думки щодо ситуації.