Скарлетт Йоганссон знову вийшла заміж

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Скарлетт і Колін познайомилися на шоу Saturday Night Live в 2017 році

Зірка Голлівуду Скарлетт Йоганссон вийшла заміж за Коліна Джоста, сценариста і ведучого програми Saturday Night Live.

Про це молодята оголосили в Instagram-акаунті Meals on Wheels - організації, що допомагає їжею нужденним людям.

Благодійна організація повідомила, що Йоганссон і Джост підтримували їхню роботу під час пандемії Covid-19.

Церемонія була "закритою ... у колі найближчих родичів і друзів, з дотриманням заходів безпеки, пов'язаних з Covid-19", - написала Meals on Wheels в Instagram.

"Їхнє весільне бажання - допомогти літнім людям у цей важкий час", - йдеться в повідомленні.

Там пропонують шанувальникам зірок зробити пожертвування до фонду організації.

Представник Йоганссон підтвердив цю новину.

Як повідомляє розважальний сайт TMZ, пара одружилася в Палісейдс, штат Нью-Йорк.

Скарлетт і Колін познайомилися на шоу Saturday Night Live в 2017 році. А в травні 2019-го оголосили про заручини.

Йоганссон - одна з найбільш високооплачуваних актрис у світі - багато в чому завдяки її ролі Чорної вдови в кінострічці "Месники: Війна нескінченності".