"Мета Зеленського - створити слухняний кнопочний суд" - голова КС

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Олександр Тупицький вважає спроби скасувати рішення КС неконституційними

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький відповів на спроби президента скасувати рішення КС щодо електронних декларацій та розпустити суд. Він назвав це спробою "конституційного перевороту".

"Проєкт закону 4288 (за ніч його склепали) має ознаки конституційного перевороту в Україні. Відповідально про це заявляю. Тому що це порушення 149 і 149 статей", - заявив очільник КС.

Це статті про незалежність Конституційного суду та припинення повноважень його суддів.

Олександр Тупицький розкритикував законопроєкт президента, який він вніс у Раду у ніч на п'ятницю.

"Що повинно відбутися у парламенті у вівторок - законом (чи постановою) скасувати рішення КС. Чому тоді не указом президента? Навіщо залучати парламент у таку неконституційну справу?" - запитав він.

За його словами, президент Зеленський мав би взяти на себе відповідальність за скасування рішень.

Він також сподівається, що якщо у Раді буде голосування за президентську ініціативу, то воно не буде таємним. Для того, щоб була відповідальність за рішення, яке "має ознаки конституційного перевороту".

Водночас Олександр Тупицький запросив президента на зустріч з суддями КС.

"Ми хочемо поспілкуватися з президентом у будь-якому форматі: з журналістами, а потім без журналістів. Треба прибрати цей штучний конфлікт", - закликав суддя.

На його думку, конфлікт виник через "позицію провокаторів" навколо президента Зеленського.

"Створити слухняний кнопочний суд"

Автор фото, Офіс президента

Так само Тупицький критично висловився про плани президента розформувати чинний склад КС.

"Були ще думки у Саакашвілі перетворити КС на палату Верховного суду. Це варіант, але в недорозвинутих країнах", - сказав керівник суду. КС можна реформувати, але у конституційний спосіб.

За словами пана Тупицького, так президент Зеленський намагається отримати "свій" Конституційний суд.

"Мета проєкту Зеленського - створити слухняний "кнопочний" суд", - вважає голова КС.

Ситуацію "розігнав" НАЗК?

Також Олександр Тупицький вважає, що резонанс навколо рішення про електронні декларації "розігнало" НАЗК, більшість повноважень якого зараз скасував КС.

"Розігнана ситуація НАЗК про те, що "тепер все стало", вони не можуть робити перевірок і державні службовці не будуть призначатися, що "все пропало" з боротьбою [з корупцією]... Абсолютно ні", - сказав пан Тупицький.

Він запевнив, що КС ніколи б не пішов на зміну конституційного ладу своїми рішеннями.

А якби хотіли заблокувати систему боротьби з корупцією, то могли б повністю задовольнити подання від 47 депутатів ОПЗЖ та "За майбутнє".

"У справі дуже великий блок проблем боротьби з корупцією виділено в окреме провадження. І суд з цього рішення ще не приймав. Якби суд був заангажований, то що заважало цими ж голосами задовольнити все подання?" - запитав Олександр Тупицький.

Земля в Криму

Але почав пан Тупицький свою пресконференцію з пояснень щодо своєї земельної ділянки в Криму.

Раніше журналісти "Схем" повідомили про те, що голова КС має землю в анексованому Росією Криму й не вказав це у своїй декларації.

Суддя пояснив, що не знав, як правильно за всіма правилами внести дані про ділянку в декларацію, тому що не визнає Крим російським.

"Я готовий відповідати, якщо десь помилки якісь я допустив, то я готовий їх виправляти. Ми ж живемо у цивілізованому світі. Якщо є помилки, які порушують закон, то за них також треба нести відповідальність", - відзначив він.