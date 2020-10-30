Фронт у Карабаху підійшов до міста Шуші, де колись сталася різанина. Чому це так важливо

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Ударні азербайджанські частини підійшли до стратегічного міста Шуші (Шуша). Через нього проходить дорога Степанакерт-Єреван, що з'єднує "Нагірно-Карабаську республіку" з Вірменією.

У першій половині ХХ ст. саме в цьому місті сталися кілька кривавих різанин, у яких загинули сотні вірмен та мусульман.

Бої на околицях

У ніч на п'ятницю надходили повідомлення про серйозний бій біля Шуші та заграву, яка стояла на південь від міста.

Канал влади невизнаної республіки "НКР ИнфоЦентр" фактично підтвердив ці повідомлення. Він сповістив жителів Степанакерта та Шуші, що вибухи, які вони чули, - це "розриви боєприпасів, знищених прицільними ударами Армії оборони в районі дій ворожих диверсійних груп".

Автор фото, Міноборони Азербайджану Підпис до фото, Азербайджанці опублікували знищення, за їхніми словами, вірменської реактивної системи "Смерч" безпілотником

Керівник невизнаної НКР Араік Арутюнян заявив у відеозверненні, що азербайджанські частини вже підійшли до Шуші на відстань п'яти кілометрів.

Цей епізод він назвав вирішальним моментом наступу "азербайджансько-турецьких та терористичних угруповань".

Туреччина заперечує участь своїх військових сил у конфлікті в Карабаху, хоча повністю підтримує Баку політично.

Автор фото, VLADIMIR KOMISSAROV/BBC Підпис до фото, З Шуші добре видно Степанакерт

"Зараз вони загрожують нашій батьківщині і нашому існуванню не тільки уздовж всієї лінії фронту, але й вклали серйозні ресурси в напрямку Шуші з метою захопити вірменське горде місто-фортецю", - написав Араік Арутюнян у Facebook.

"Шуші - не просто місто. Шуші - це символ рішучості вірменського народу жити на власній землі, символ усіх перемог вірменського народу", - додав він і закликав всіх жителів "республіки" стати на захист Шуші.

Відбили?

Згодом вірменські джерела заявили, що "армії Карабаху вдалося відбити нічну азербайджанську атаку на Шуші".

Міноборони Вірменії Арцрун Ованнисян заявив, що поблизу Шуші артилерійським ударом знищили склад боєприпасів та одночасно "очищені від диверсійних груп" довколишні села.

Водночас міністерство оборони Азербайджану опублікувало зйомку з дрона нічної пожежі з вибухами та заявило, що це - та сама пожежа, відео якої вночі публікували вірменські джерела, тільки горів не азербайджанський, а вірменський склад з боєприпасами.

"Вірменські ЗМІ поширили чергову дезінформацію про начебто знищення складу боєприпасів азербайджанської армії… Насправді ж вночі 29 жовтня підрозділами азербайджанської армії був знищений розташований на окупованих територіях новозбудований склад ракетно-артилерійського озброєння вірменських збройних сил", - стверджує міноборони Азербайджану.

Перевірити заяви обох сторін наразі неможливо.

Вже у п'ятницю міністерство оборони Вірменії повідомило про "інтенсивні бої, які тривають на південному фронті".

Журналісти зі Степанакерта повідомляють, що чули вдень кілька десятків потужних вибухів зі сторони Шуші.

Шушінська різанина

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Храм у Шуші зазнав обстрілів

Шуша (вірмени називають місто "Шуші") - стародавня столиця Карабаху.

Сучасна столиця, Степанакерт, розташована у прямій видимості від цього міста - за кілька кілометрів нижче від Шуші, яке розташоване на горі.

Місто має давню криваву історію протистояння між вірменами та азербайджанцями й іншими мусульманами.

У 1906 році тут сталися масові зіткнення внаслідок яких загинули кілька сотень людей з обох сторін.

А у березні 1920 року тут була невдала спроба повстання вірмен проти Азербайджану, який контролював тоді Карабах.

У підсумку азербайджанський гарнізон за підтримки місцевих мусульман контратакував та знищив вірменську частину міста.

Загинули від п'яти сотень до кількох тисяч людей, а вірмени змушені були бігти з Шуші.

Та подія отримала назву "Шушинська різнанина".

Зараз через місто проходить стратегічна дорога, яка з'єднує Карабах з Вірменією, - так званий "лачинський коридор".