Легалізація евтаназії. Де її підтримують і за яких умов

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Жителі Нової Зеландії підтримали ідею легалізації евтаназії. Під час загальнонаціонального референдуму за це проголосували 65,2% людей.

Раніше за законопроєкт про евтаназію вже проголосував новозеландський парламент, але для схвалення його мали також підтримати і на всенародному голосуванні.

Офіційні результати референдуму оголосять за кілька днів, а сам закон, як очікується, набуде чинності в листопаді 2021 року.

Активісти, які виступали за легалізацію евтаназії, назвали результати референдуму "перемогою доброти та співчуття".

Втім, у рішення були й опоненти, які виходили на протести з гаслами на кшталт "допомагайте нам жити, а не помирати".

За яких умов?

Законом передбачається низка умов, за яких пацієнт має право претендувати на евтаназію. Серед них:

хворий страждає невиліковною хворобою

за оцінками лікарів, пацієнту залишається жити не більш як пів року

у хворого спостерігається значне погіршення стану здоров'я

хворий здатен ухвалити самостійне й усвідомлене рішення про евтаназію

Водночас причиною для евтаназії не можуть бути похилий вік, психічні захворювання або інвалідність.

Окрім того, евтаназія має бути саме ініціативою самого пацієнта - лікарі та медсестри не мають права першими починати розмову про це і пропонувати процедуру хворому.

Таким чином Нова Зеландія незабаром стане однією з небагатьох країн світу, де процедура евтаназії легалізована.

Аналогічні закони також діють, зокрема, в Канаді та Нідерландах.