У Туреччині та Греції стався сильний землетрус. Фото

Землетрус

Автор фото, Getty Images

Біля берегів Туреччини, а також на грецькому острові Самос стався потужний землетрус магнітудою від 6,6 до 7 балів.

Епіцентр - в Егейському морі на глибині понад 10 кілометрів, але поштовхи відчувалися навіть за кілька сотень кілометрів.

Влада Туреччини повідомляє, що у місті Ізмір зруйновані близько 20 будівель.

Землетрус також спричинив невелике цунамі. Через це порт грецького острова Самос затопило.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Агентство "Анадолу" з посиланням на владу Туреччини пише про принаймні 4 загиблих і 120 постраждалих.

На місці тривають пошуково-рятувальні операції.

Під завалами все ще шукають людей, тому не виключено, що кількість жертв зросте.

Президент Туреччини Таїп Реджеп Ердоган вже оголосив про мобілізацію сил для допомоги постраждалим.

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