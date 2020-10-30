На Хрещатику водій в’їхав у зупинку. Двоє загиблих

Автор фото, Поліція Києва

У Києві на вулиці Хрещатик внаслідок ДТП загинули двоє людей, ще четверо отримали ушкодження. Про це повідомляє поліція Києва.

Як кажуть правоохоронці, інцидент трапився близько 16 години.

Водій іномарки не впорався з керуванням та в'їхав у зупинку громадського транспорту, де перебували люди.

Автор фото, Поліція Києва

Наразі поліцейські допитують 66-річного водія й перевіряють його на стан сп'яніння.

Лікарі надають допомогу постраждалим.

На відео, опублікованому поліцією, видно, що автівка в'їхала в зупинку не зі сторони проїжджої частини, а з пішохідної.

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Інше відео, яке поширюють у соцмережах, зафіксувало проведення алкотесту водія: він показав відсутність алкоголю в крові.

Це ж згодом підтвердив і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.