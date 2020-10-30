На Хрещатику водій в’їхав у зупинку. Двоє загиблих
У Києві на вулиці Хрещатик внаслідок ДТП загинули двоє людей, ще четверо отримали ушкодження. Про це повідомляє поліція Києва.
Як кажуть правоохоронці, інцидент трапився близько 16 години.
Водій іномарки не впорався з керуванням та в'їхав у зупинку громадського транспорту, де перебували люди.
Наразі поліцейські допитують 66-річного водія й перевіряють його на стан сп'яніння.
Лікарі надають допомогу постраждалим.
На відео, опублікованому поліцією, видно, що автівка в'їхала в зупинку не зі сторони проїжджої частини, а з пішохідної.
Інше відео, яке поширюють у соцмережах, зафіксувало проведення алкотесту водія: він показав відсутність алкоголю в крові.
Це ж згодом підтвердив і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Відео, На Майдані Незалежності джип збив насмерть двох людей, Тривалість 0,33
У Києві на Хрещатику автомобіль виїхав на пішохідну зону і збив насмерть двох людей. Ще троє травмовано.