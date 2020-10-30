Чоловік провалися на 4,5 метра під землю - в лігвище щурів

Автор фото, CBS New York

У Нью-Йорку чоловік, прогулюючись однією з вулиць міста, провалився під землю і опинився прямо в щурячій норі.

Його родичі розповіли, що він отримав серйозні травми та потребує лікування.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, він впав на глибину 4,5 метра і пробув там близько 30 хвилин.

Очевидці, які перебували поряд із місцем падіння чоловіка, описують ситуацію як "жахливу".

"По ньому повзали щури, він не міг рухатися", - розповідає брат постраждалого Грег Вайт.

"Він не кричав, бо боявся, що щури заповзуть йому до рота".

Момент падіння потрапив на камери спостереження.

Незабаром на місце прибули рятувальники, яким вдалося дістати чоловіка.

Його доставили до лікарні, де він перебуває й досі.