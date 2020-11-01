Усик - Чісора: українець переміг британця за очками

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31 жовтня на стадіоні "Вемблі" у Лондоні український боксер Олександр Усик за рішенням суддів переміг британця Дерека Чісору.

Таким чином він отримав статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBO у суперважкій вазі.

Судді одноголосно віддали перемогу українцю - 117-112 115-113 115-113.

Для Усика це був другий бій у суперважкій вазі та 18-й на професійному ринзі. У всіх попередніх українець здобував перемогу.

На рахунку Чісори до бою з Усиком було 32 перемоги та 9 поразок.

Поразка Ломаченка

Раніше у жовтні свій бій за звання чемпіона світу у легкій вазі програв 32-річний український боксер Василь Ломаченко, який зійшовся з 23-річним американцем Теофімо Лопесом.

Ломаченко втратив пояси WBC, WBA Super і WBO, якими володів, і не зміг завоювати титул IBF, яким володіє Лопес.

Після поєдинку український боксер заявив, що не погоджується з рішенням суддів.

"Я вважаю, що забрав другу половину бою. Я хочу приїхати додому і переглянути поєдинок, але я не згоден з рішенням. Я думав, що виграю, але результат є результат. Я з ним сперечатися зараз не збираюся", - сказав Ломаченко.

Бій, який Ломаченко провів у США, став шістнадцятим у його професійній кар'єрі та п'ятнадцятим за чемпіонський титул.