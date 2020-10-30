Чи розпустять Конституційний суд. Теленовини BBC
У випуску:
- Конституційний переворот Зеленського. Чи законна пропозиція президента розігнати суддів КС?
- Потужний землетрус у Туреччині. Є жертви та сотні поранених.
- Наймасовіша акція протесту у Польщі: чого, окрім скасування заборони абортів, тепер вимагають демонстранти?
- Вибори у США: чому Дональд Трамп так активно агітував за себе жінок - жительок передмість?
Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.
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