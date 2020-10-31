Нагірний Карабах: Вірменія попросила Путіна про допомогу, Кремль відповів

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Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звернувся до Володимира Путіна з проханням почати консультації щодо підтримки Росії у забезпеченні безпеки Вірменії.

"Нікол Пашинян направив листа […] Володимиру Путіну, детально пояснивши ситуацію, що склалася внаслідок турецько-азербайджанської агресії проти Нагірного Карабаху, і виклики, що існують. У листі, зокрема, підкреслена обставина залучення іноземних терористів з Близького Сходу у бойових діях проти Нагірного Карабаху", - йдеться в повідомленні вірменського МЗС.

Враховуючи наближення бойових дій до кордонів Вірменії, Пашинян просить Путіна "розпочати невідкладні консультації по визначенню видів і розмірів сприяння, яке Росія може надати Вірменії".

Досі Єреван не просив у Москви допомоги, хоча Росія і Вірменія є членами Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Минулого тижня Пашинян не виключав, що в разі ескалації бойових дій і їхнього перенесення на весь кордон Вірменії та Азербайджану, Єреван може звернутися за допомогою до Росії.

Що відповів Кремль

На звернення Пашиняна вже відреагували у Москві: там кажуть, що Росія допоможе Вірменії, якщо військові дії з Карабаху перекинуться на її територію.

"Відповідно до Договору Росія надасть Єревану усю необхідну підтримку, якщо бойові зіткнення будуть перенесені безпосередньо на територію Вірменії", - йдеться у заяві російського МЗС.

Звинувачення у застосуванні фосфорних бомб

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Окрім того, Вірменія також звинуватила Азербайджан у застосуванні боєприпасів з білим фосфором - про це заявив омбудсмен Арман Татоян.

Застосування таких боєприпасів заборонено додатковим протоколом Женевської конвенції 1949 року.

"Азербайджан використовує боєприпаси, як демонструють наявні дані, з фосфором проти Нагірного Карабаху, підпалюючи ліси, розташовані поряд з поселеннями. У цих лісах від обстрілів ховаються багато мирних жителів", - написав Татоян, прикріпивши відео, яке нібито підтверджує його слова.

У Міноборони Азербайджану ці звинувачення вже заперечили: "Азербайджанська армія не має на озброєнні зброї та боєприпасів, заборонених міжнародним правом".

Що відбувається в Нагірному Карабаху

Військові дії в Нагірному Карабаху розпочалися 27 вересня. Бої між військовими силами Вірменії та Азербайджану тривають на кількох ділянках фронту.

В хід йдуть дрони, артилерія, важка техніка а ракетні комплекси.

По обидві сторони фронту під обстріли потрапляли мирні жителі - лише за офіційними даними, загинули вже понад 100 цивільних.

Сторони під тиском іноземних посередників - Росії, Франції та США - встигли вже тричі домовитися про перемир'я, проте щоразу його зривали. Кожна зі сторін звинувачує у цьому одна одну.

За час загострення Азербайджан просунувся на південній ділянці фронту і взяв п'ять колишніх райцентрів, які останні 26 років перебували під контролем вірмен: Джебраїл, Гадрут, Фізулі, Зангелан і Кубатли.