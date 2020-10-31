ДТП на Майдані. Серед постраждалих є 5-місячна дитина, водію загрожує до 10 років тюрми

Автор фото, Прокуратура Києва

Прокуратура Києва розкрила нові подробиці вчорашнього ДТП у центрі столиці, внаслідок якої загинули двоє людей.

Напередодні близько 16 години водій позашляховика Land Rover втратив контроль над автівкою, виїхав на пішохідну зону Майдану Незалежності та збив людей, які стояли біля автобусної зупинки.

Як розповіли правоохоронці, загиблі - дві жінки. Одна із них - 1941 року народження, інша - 1990-го.

Окрім того, серед чотирьох постраждалих є 5-місячна дитина - її, як і всіх інших, госпіталізовано.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, На Майдані Незалежності джип насмерть збив двох людей

66-річному водію автівки вже повідомили про підозру - йому загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі.

Алкотест, який вчора проводили на місці ДТП показав, що чоловік був тверезим. Але в нього також взяли проби крові та сечі, аби можна було сказати точно, що він не перебував під дією наркотиків чи медикаментів.

Наразі досі не зрозуміло, що саме стало причиною виїзду авто на пішохідну зону - правоохоронці досі з'ясовують обставини ДТП.

Озвучувалася версія, що водій нещодавно переніс операцію на серці і погано почувався, але у МВС кажуть, що ця інформація поки не підтверджена.

Автор фото, Поліція Києва