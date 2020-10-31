Землетрус у Туреччині та Греції: кількість жертв зросла до 27. Постраждалих - сотні

Автор фото, EPA

Станом на день 31 жовтня кількість жертв сильного землетрусу, який зачепив територію Туреччини та Греції, сягнула 27.

Проте пошук людей під завалами зруйнованих будівель ще триває і ця цифра може зрости.

Про 25 загиблих повідомила Туреччина, ще про двох - Греція. Йдеться про неповнолітніх дівчинку та хлопчика, на яких на острові Самос обвалилася стіна.

Окрім того, понад 800 людей в обох країнах отримали різноманітні поранення та травми.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Сильний землетрус магнітудою 7 балів стався по обіді у п'ятницю, проте після цього в Туреччині зафіксували ще сотні підземних поштовхів меншої сили.

Чи не найбільше постраждало курортне місто Ізмір, де зруйновані кілька десятків будівель - зокрема житлових будинків.

Це третє за розміром місто Туреччини із населенням майже 3 мільйони людей.

За останньою інформацією, рятувальні операції та пошук людей наразі завершені на завалах лише восьми будинків.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Турецька влада каже, що рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів вже понад 100 людей.

В Ізмірі наразі працюють понад чотири тисячі рятувальників та 475 одиниць техніки.

Але робота з порятунку людей ускладнюється тим, що заважають повторні підземні поштовхи - їх зафіксували вже близько 400. При цьому понад 30 із них - магнітудою понад 4 бали.

Епіцентр вчорашнього землетрусу - в Егейському морі на глибині понад 15 кілометрів, проте поштовхи відчувалися навіть за кілька сотень кілометрів - зокрема, в Афінах та Стамбулі.