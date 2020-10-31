Землетрус у Туреччині та Греції: кількість жертв зросла до 27. Постраждалих - сотні
Станом на день 31 жовтня кількість жертв сильного землетрусу, який зачепив територію Туреччини та Греції, сягнула 27.
Проте пошук людей під завалами зруйнованих будівель ще триває і ця цифра може зрости.
Про 25 загиблих повідомила Туреччина, ще про двох - Греція. Йдеться про неповнолітніх дівчинку та хлопчика, на яких на острові Самос обвалилася стіна.
Окрім того, понад 800 людей в обох країнах отримали різноманітні поранення та травми.
Сильний землетрус магнітудою 7 балів стався по обіді у п'ятницю, проте після цього в Туреччині зафіксували ще сотні підземних поштовхів меншої сили.
Чи не найбільше постраждало курортне місто Ізмір, де зруйновані кілька десятків будівель - зокрема житлових будинків.
Це третє за розміром місто Туреччини із населенням майже 3 мільйони людей.
За останньою інформацією, рятувальні операції та пошук людей наразі завершені на завалах лише восьми будинків.
Турецька влада каже, що рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів вже понад 100 людей.
В Ізмірі наразі працюють понад чотири тисячі рятувальників та 475 одиниць техніки.
Але робота з порятунку людей ускладнюється тим, що заважають повторні підземні поштовхи - їх зафіксували вже близько 400. При цьому понад 30 із них - магнітудою понад 4 бали.
Епіцентр вчорашнього землетрусу - в Егейському морі на глибині понад 15 кілометрів, проте поштовхи відчувалися навіть за кілька сотень кілометрів - зокрема, в Афінах та Стамбулі.