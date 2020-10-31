Помер Шон Коннері

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Помер шотландський актор, лауреат премії "Оскар", Шон Коннері. Йому було 90 років.

Світову славу він здобув передусім завдяки ролі Джеймса Бонда одразу у сімох фільмах "бондіани".

За результатами опитувань, Коннері вважався найкращим виконавцем ролі агента 007 у знаменитій франшизі.

Загалом на його рахунку - ролі у понад 70 стрічках.

Серед найвідоміших фільмів, де знявся Коннері, - "Вбивство у "Східному експресі", "Ім'я троянди", "Полювання за "Червоним Жовтнем", "Недоторкані" та "Індіана Джонс і останній хрестовий похід".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Шон Коннері під час зйомок фільму про Джеймса Бонда. 1960-і роки

Його акторська кар'єра тривала кілька десятиліть. Окрім "Оскара", на його рахунку - дві нагороди BAFTA та три "Золотих глобуси".

У 2000 році британська королева Єлизавета II посвятила Коннері у лицарі.

У серпні він відсвяткував своє 90-річчя.

"Шотландія назавжди"

Дитинство Коннері не надто нагадувало розкішне життя агента 007.

Він народився 25 серпня 1930 року в Единбурзі, у простій родині. Його батько працював робітником на заводі, мама була прибиральницею.

У 13 років Коннері пішов зі школи, не маючи жодної професійної підготовки, і став розносити молоко, працювати на будівництві та полірувати труни, щоб хоч якось допомогти родині.

Незабаром він пішов служити на військово-морський флот, але за три роки пішов у відставку через виразку шлунку.

З флоту він вийшов із двома татуюваннями на руках, які говорили про найголовніші цінності у його житті: "Шотландія назавжди" і "Мама і тато".

Повернувшись до Единбурга, він незабаром здобув славу "міцного горішка", після того як банда з шести людей спробувала зірвати з нього пальто.

Він виступив проти них один і відстояв як своє пальто, так і свою честь - абсолютно в дусі свого майбутнього кіногероя.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Кадр із фільму "Ім'я троянди", 1986 рік

Жодної постійної роботи в Коннері тривалий час не було, він продовжував заробляти, чим міг, - керував вантажівкою, працював охоронцем і навіть моделлю. А для себе займався бодібілдингом.

Художник Ріард Демарко, який у той час малював Коннері з натури, казав, що він був "неймовірно красивим".

Коннері обожнював футбол, і в якийсь момент йому навіть запропонували контракт на 25 фунтів на тиждень - аби він грав за "Манчестер Юнайтед".

Але Коннері, який у той момент працював різноробом у місцевому театрі, відкрив для себе світ драматичного мистецтва і вирішив, що хоче спробувати себе на сцені.

"Це було одне з моїх найрозумніших рішень у житті", - згадував він згодом.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Коннері вважають найкращим виконавцем ролі агента 007 в історії "бондіани"