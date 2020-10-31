Помер Шон Коннері

Помер Шон Коннері

Автор фото, Getty Images

Помер шотландський актор, лауреат премії "Оскар", Шон Коннері. Йому було 90 років.

Світову славу він здобув передусім завдяки ролі Джеймса Бонда одразу у сімох фільмах "бондіани".

За результатами опитувань, Коннері вважався найкращим виконавцем ролі агента 007 у знаменитій франшизі.

Загалом на його рахунку - ролі у понад 70 стрічках.

Серед найвідоміших фільмів, де знявся Коннері, - "Вбивство у "Східному експресі", "Ім'я троянди", "Полювання за "Червоним Жовтнем", "Недоторкані" та "Індіана Джонс і останній хрестовий похід".

Автор фото, Getty Images

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Шон Коннері під час зйомок фільму про Джеймса Бонда. 1960-і роки

Його акторська кар'єра тривала кілька десятиліть. Окрім "Оскара", на його рахунку - дві нагороди BAFTA та три "Золотих глобуси".

У 2000 році британська королева Єлизавета II посвятила Коннері у лицарі.

У серпні він відсвяткував своє 90-річчя.

"Шотландія назавжди"

Дитинство Коннері не надто нагадувало розкішне життя агента 007.

Він народився 25 серпня 1930 року в Единбурзі, у простій родині. Його батько працював робітником на заводі, мама була прибиральницею.

У 13 років Коннері пішов зі школи, не маючи жодної професійної підготовки, і став розносити молоко, працювати на будівництві та полірувати труни, щоб хоч якось допомогти родині.

Незабаром він пішов служити на військово-морський флот, але за три роки пішов у відставку через виразку шлунку.

З флоту він вийшов із двома татуюваннями на руках, які говорили про найголовніші цінності у його житті: "Шотландія назавжди" і "Мама і тато".

Повернувшись до Единбурга, він незабаром здобув славу "міцного горішка", після того як банда з шести людей спробувала зірвати з нього пальто.

Він виступив проти них один і відстояв як своє пальто, так і свою честь - абсолютно в дусі свого майбутнього кіногероя.

Автор фото, Getty Images

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Кадр із фільму "Ім'я троянди", 1986 рік

Жодної постійної роботи в Коннері тривалий час не було, він продовжував заробляти, чим міг, - керував вантажівкою, працював охоронцем і навіть моделлю. А для себе займався бодібілдингом.

Художник Ріард Демарко, який у той час малював Коннері з натури, казав, що він був "неймовірно красивим".

Коннері обожнював футбол, і в якийсь момент йому навіть запропонували контракт на 25 фунтів на тиждень - аби він грав за "Манчестер Юнайтед".

Але Коннері, який у той момент працював різноробом у місцевому театрі, відкрив для себе світ драматичного мистецтва і вирішив, що хоче спробувати себе на сцені.

"Це було одне з моїх найрозумніших рішень у житті", - згадував він згодом.

Автор фото, Getty Images

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Коннері вважають найкращим виконавцем ролі агента 007 в історії "бондіани"

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