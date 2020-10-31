Шахраї отримали $40 тисяч за "лампу Аладіна". Покупець вірив, що вона чарівна

Автор фото, Uttar Pradesh police

В індійському штаті Уттар-Прадеш поліція арештувала двох чоловіків за звинуваченнями у шахрайстві: вони переконали місцевого лікаря, що мають чарівну "лампу Аладіна" й отримали від нього 41 600 доларів.

При цьому ця сума була лише першим внеском - надалі він мав заплатити ще майже 160 тисяч доларів.

Через якийсь час після покупки покупець сам звернувся до правоохоронців.

Він розповів, що нещодавно лікував пацієнтку, коли й познайомився з шахраями - вони нібито були її синами.

Ті розповіли йому про "чарівну" лампу й почали переконувати лікаря, що вона принесе йому багатство, здоров'я та щастя.

"Вони почали розповідати мені про "баба" (божествену людину), яка, як вони казали, приходив до них додому. Вони стали "промивати мені мозок" і покликали зустрітися з ним", - наводить слова потерпілого місцевий телеканал NDTV.

За словами чоловіка, під час однієї з зустрічей "Аладін" дійсно явився перед ним, але лише згодом лікар усвідомив, що це був переодягнений шахрай.

Двох учасників злочину вдалося арештувати. Жінку, яку також підозрюють у шахрайстві, поліція досі розшукує.

Правоохоронці кажуть, що лікар - ймовірно, не єдина жертва цих шахраїв.