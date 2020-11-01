"Це були не вибори, а війна!" У Грузії рахують голоси, опозиція готує протести

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Екзитполи і попередні результати парламентських виборів у Грузії показали, що лідирує правляча партія "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі.

Опозиція не згодна з цим і збирається протестувати, закликавши громадян вийти в неділю на проспект Руставелі.

Після підрахунку 80,22% голосів правляча партія "Грузинська мрія" лідирує з 48,34%.

Опозиційний блок "Єдиний національний рух - Об'єднана опозиція", який раніше назвав своїм кандидатом у прем'єри Міхеїла Саакашвілі, поки що отримує 26,43%.

Загалом у парламент проходять п'ять партій і два блоки.

"Що ти оголошуєш, Тамар!"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Лідер правлячої партії Бідзіна Іванішвілі задоволений результатом

Голова Центральної виборчої комісії Тамар Жванія представляла перші попередні результати з 1085 виборчих дільниць. Вона зазначила, що це дані з дільниць, на яких не так багато виборців і що розклад голосів може змінитися після отримання протоколів з великих дільниць.

Коли Жванія почала зачитувати результати, її перервав член ЦВК від "Єдиного національного руху" Давид Кіртадзе.

"Що ти оголошуєш, Тамар! Тобі не соромно! Це фальшиві результати", - сказав він. Жванія ще раз повторила, що це результати, які зміняться. Кіртадзе оточили журналісти.

"Ці відсотки, які зараз оголошує пані Тамар Жванія, написані в штабі "Грузинської мрії". Це не відображає реальність. Ось, котра вже година? Вони цілеспрямовано досі не показували протоколи, щоб були реальні результати. Порахували тільки ті протоколи, в яких тільки результати "Грузинської мрії". У них не відображаються реальні відсотки", - обурювався Кіртадзе.

Після оголошення цих результатів у будівлі ЦВК почали збиратися представники і прихильники опозиції.

Опозиційні лідери, які зібралися в штабі мажоритарного кандидата Ніки Мелія, закликали громадян прийти в неділю о 16:00 на проспекті Руставелі.

"Це були не вибори, це була війна! І ми не програвали цю війну!" - сказав Мелія журналістам, оголошуючи про спільне рішення опозиційних лідерів.

Що показали екзит-поли

Приблизно такі ж цифри, які почав давати ЦВК, показували і опитування на дільницях. За даними екзит-полу, проведеного компанією Public Opinion Strategy на замовлення телекомпанії "Імеді", на шосту годину вечора правляча партія здобула впевнену перемогу, набравши 55% голосів.

Оголошення цих даних в ефірі телекомпанії дивилися на великому екрані о восьмій годині вечора біля офісу прихильники і активісти "Грузинської мрії".

"Вітаю, вітаю!" - під оплески до присутніх, широко посміхаючись, вийшов голова правлячої партії Бідзіна Іванішвілі.

"Давайте подякуємо нашим виборцям, активістам "Грузинської мрії", лідерам, вам, молоді. Ви принесли цю перемогу. Особливо треба підкреслити, що "Грузинська мрія" як партія перемагає втретє в принципових виборах. Те, чого хотіла наша країна, - сформовану, солідну команду, ми це отримали", - сказав він.

Що каже опозиція

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Саакашвілі звертався до прихильників опозиції в режимі телемосту

Прихильники опозиції після закриття дільниць зібралися на проспекті Руставелі в центрі Тбілісі. Тут теж говорили про перемогу, але не правлячої партії, а опозиції, посилаючись на дані іншого екзит-полу, проведеного компанією Ipsоs на замовлення телекомпанії "Мтаварі".

Згідно з цими даними на п'яту годину вечора, правляча партія, хоч і набрала найбільше голосів на пропорційних виборах - 41%, в сумі опозиційні партії випереджають "Грузинську мрію".

"Навіть в умовах, коли у мене не було можливості приїхати в країну і проводити кампанію, весь опозиційний спектр з упевненою перевагою здобув перемогу над так званою "Грузинської мрією", - сказав в ефірі "Мтаварі" експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі.

Зараз Саакашвілі є головою виконкому національної ради реформ України, живе у Києві та має громадянство України.

За його словами, кандидати в мажоритарні депутати "Єдиного національного руху" здобувають перемогу практично в усіх великих містах.

"Це великий тріумф грузинської опозиції, попри утиски, залякування і тиск", - сказав Саакашвілі, додавши, що особисто його не цікавить отримання якоїсь посади, в тому числі прем'єр-міністра.

Блок "Єдиний національний рух - об'єднана опозиція "Сила в Єдності" називає Саакашвілі своїм кандидатом в майбутні прем'єри.

Екзитполи також провели на замовлення телекомпаній "Руставі-2" і "Формула". Згідно з їхніми даними, правляча партія також набирає найбільше голосів.

Згідно з екзит-полом "Руставі-2", проведеного компанією Survation, за даними на 17:30 суботи, у правлячої партії 52,26%.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Прихильники Іванішвілі радіють

Екзит-пол для телекомпанії "Формула" проводила компанія Edison Research. За її даними на 16:00, правляча партія набирала 46%. При цьому ведучий телекомпанії сказав, що понад 50% респондентів відмовилися давати відповіді. Він назвав це безпрецедентним випадком.

Всього в парламентських виборах брали участь 48 партій і два виборчі блоки.

Вибори проходили за новою системою. Грузинські виборці обирають 120 депутатів за пропорційною системою і 30 мажоритарників.

ЦВК Грузії вже заявила про необхідність провести другий тур виборів в 15 округах з 30.

Одним із нововведень цих виборів став так званий механізм замка. Партія, яка набрала менше 40% на пропорційних виборах, не зможе сформувати однопартійну більшість.