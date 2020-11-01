В Австралії вперше не виявили жодного випадку COVID. Як їй це вдалося?

Автор фото, EPA Підпис до фото, У Мельбурні нарешті запрацювали роздрібні магазини

У Австралії вперше за майже п'ять місяців не зафіксували жодного випадку захворювання на Covid-19 за добу — між 20:00 п'ятниці та 20:00 суботи.

А у штаті Вікторія, який став епіцентром другої хвилі захворювання в Австралії, жодного випадку не фіксують вже другий день поспіль. Цьому передував 112-денний жорсткий карантин.

Представники органів охорони здоров'я країни кажуть, що додаткові обмеження можуть послабити у наступні кілька днів.

"Дякую всім нашим дивовижним працівникам охорони здоров'я і ​​перш за все — австралійському народу", - написав міністр охорони здоров'я Грег Хант у своєму акаунті в Twitter.

З початку пандемії в Австралії зафіксували близько 27 500 заражень та 900 смертей від Covid-19. Це набагато менше, ніж у багатьох інших країнах.

25-мільйонна країна застосувала стратегію локдаунів, а також запобіжного тестування — аби відстежувати та контролювати вірус. У штаті Вікторія — де відбулося 90% смертей від коронавірусу — запровадили один із найсуворіших карантинів у світі та комендантську годину.

Вікторія та її найбільше місто Мельбурн почали відкриватися на початку цього тижня, після того, як тут вперше з червня не зафіксували жодного зараження всередині громади.

Люди змогли вільно залишати свої домівки, почали відкриватися роздрібні магазини, ресторани, кафе та бари, а людям дозволили збиратися групами до 10 осіб.

Голова уряду Вікторії Деніел Ендрюс подякував шістьом мільйонам жителів штату за те, що вони дотримувалися таких суворих правил, і сказав, що тепер вони готові до "нормального Різдва".

А У Європі нові локдауни

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Влада європейських країн, тим часом, оголошує про нові локдауни через черговий спалах Covid-19.

У суботу ввечері прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив чотиритижневий локдаун в Англії, другий з початку епідемії. Він набуде чинності у четвер.

З четверга в країні закриваються всі магазини, крім найнеобхідніших. Однак, на відміну від весняного карантину, школи і університети не припиняють роботу.

Національна система охорони здоров'я Британії побоюється, що до Різдва лікарні будуть настільки переповнені, що не зможуть приймати нових пацієнтів.

Нові локдауни вже оголошені в Німеччині і у Франції.

Канцлер Австрії Себастьян Курц в суботу оголосив в країні режим самоізоляції з 3 листопада, щоб стримати поширення коронавірусу. Планується, що нові заходи триватимуть до 30 листопада.

З середи починається локдаун в 121 муніципалітеті Португалії. Їх жителі зможуть виходити з дому лише на роботу і у найнеобхідніших справах.

Влада Польщі також ввела жорсткі обмеження - мітинги і масові зібрання відтепер заборонені, майже всі школи закриті, а ресторанам і кафе дозволяється лише готувати їжу на виніс.

У Барселоні через заборону залишати місто на вихідні сталися протестувальників з поліцією.

Кількість заражених Covid-19 різко зросла в Чехії, Словаччині та Румунії.