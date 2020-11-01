"Марш проти терору" в Білорусі: в центр стягнули кулемети, стріляли в повітря

Автор фото, TUT.BY

Перед новою несанкціонованою акцією протесту в Мінську з'явилися броньовані всюдиходи з кулеметами. Спецтехніку регулярно стягують в центр міста після президентських виборів, але такі машини з'явилися вперше.

Близько 20 силовиків в камуфляжі зі зброєю в руках перекрили проїжджу частину проспекту Незалежності по ходу руху колони, повідомляє Інтерфакс. Коли протестувальники почали їх обходити, співробітники сил безпеки зробили кілька пострілів у повітря, прямих сутичок не сталося.

Учасники недільного "Маршу проти терору" хочуть висловити незгоду зі звільненнями, відрахуваннями з навчальних закладів і побиттям учасників протестних акцій.

"Всіх незгодних оголосили ворогами народу, які підлягають в найкращому випадку звільненню", - йдеться в анонсі маршу.

За даними ЗМІ, в акції поки що беруть участь близько 10 тисяч людей. Повідомляють про точкові затримання.

Близько опівдня мінське метро вже за традицією оголосило про закриття кількох станцій, а мобільні оператори - про обмеження інтернету на вимогу держорганів.

Це перша велика акція протесту після "національного страйку", оголошеного з 26 жовтня суперницею Олександра Лукашенка на президентських виборах Світланою Тихановською.

Автор фото, EPA

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Напередодні в місті пройшов марш жінок і акція людей з інвалідністю - на них зібралися кілька сотень людей.

Результати страйку

"Я не просто залишаю свою роботу, я зупиняю беззаконня і несправедливість", - саме під таким гаслом мав пройти страйк, який, втім, не призвів до значних змін в житті Білорусі.

Хвилі протесту пройшли тією чи іншою мірою практично на кожному промисловому підприємстві, але робота не зупинялася.

Страйк підтримали сотні малих підприємств, переважно у сфері послуг.

26 жовтня не працювали кафе, ресторани, піцерії, бари, інтернет-магазини, спортзали, служби доставки. Деякі з них просто закрилися, на деяких з'явилися таблички на кшталт "санітарний день" або "оновлення програмного забезпечення". Однак протягом тижня більшість з них продовжили роботу.

Тихановська закликала не тільки не виходити на роботу, але також блокувати дороги, відмовитися від покупок в державних магазинах, від користування державними послугами і сервісами і навіть зняти гроші з рахунків у банках.

Незадоволені результатами виборів у Білорусі намагалися оголошувати страйки на промислових підприємствах ще в серпні. Але жодна з цих акцій не була по-справжньому масовою і не тривала довше одного-двох днів.