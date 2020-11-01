Асоціальним людям не подобаються маски - науковці

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Бразильські науковці на прикладі групи з півтори тисячі людей у віці від 18 до 73 років довели, що небажання носити маску в умовах пандемії свідчить про антисоціальні схильності людини.

За допомогою спеціально складеного опитувальника вони вирішили оцінити афективний резонанс респондентів - тобто їхню здатність проявляти співчуття й емоційну чуйність відносно інших.

В анкеті було і питання, чи дотримуються люди заходів із нерозповсюдження Covid-19, таких як носіння маски.

Після профільного аналізу вчені виявили закономірність: люди, схильні до антисоціальної поведінки, як правило нехтують заходами безпеки, в той час як люди з підвищеною емпатією суворо їм підпорядковуються.

Антисоціальний профіль, як вказують дослідники, асоціювався з "черствістю, брехливістю, ворожістю, імпульсивністю, безвідповідальністю, схильністю до маніпуляції іншими і бажанням йти на невиправданий ризик", тобто з характеристиками, які зазвичай виявляються у людей з диссоціальним розладом особистості (ДРЛ).

На думку вчених, хоча схильність до ДРЛ може бути закладена на генетичному рівні і виправленню не підлягає, влада і медична спільнота можуть вплинути на поведінку людей, переконавши їх за допомогою освітніх програм у необхідності дотримуватися приписаних заходів, в тому числі носінню масок.

Тим більше, що ефективність таких заходів, як обов'язкове носіння масок, попри протести, дедалі частіше підтверджує статистика.

Так, опублікований нещодавно в журналі Lancet звіт міжнародної групи експертів, які проаналізували дані 172 досліджень в 16 країнах, говорить про те, що за наявності маски шанси заразитися Covid-19 знижуються до 3%.