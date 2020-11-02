У Британії розробили тест, який визначає Covid-19 за секунди

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Тест аналізує дихання людини

Перші випробування нового тесту показують, що може з'явитися спосіб перевіритись на Covid-19 за декілька секунд, а не годин, як було раніше.

Повне проведення тесту займає хвилини.

Дихальний тест, розроблений у Британії, може визначити Covid-19 і відрізнити його від інших інфекцій дихальних шляхів майже миттєво.

Результати випробувань нового тесту, які проводили у Шотландії і у Німеччині, опублікували в авторитетному медичному журналі Lancet.

Його розробник компанія Imspex Diagnostics повідомила, що прилад для тесту буде готовий через шість місяців, якщо буде фінансування.

"Перспективи, я думаю, дуже надихають, - сказав засновник і голова компанії Санті Домінгес. - Те, що він миттєвий, дозволить застосовувати його у різних ситуаціях, а не тільки в лікарнях".

"Його потенціал є в авіації, у транспорті, у роботі з мігрантами. Зразок дихання можна взяти швидко, це не інвазивно, не потрібна спеціально підготовлена людина, і через кілька хвилин у вас вже є результат", - говорить він.

Прилад ґрунтується на технології, яка спочатку застосовувалася при розробці тестів для діагностики раку легенів, а також для того, щоб швидко відрізнити бактеріальну інфекцію від вірусної.

Автор фото, EPA

Однак після початку глобальної пандемії Covid-19 компанія вирішила сконцентрувати свої зусилля на діагностиці коронавірусу.

"У нас є напрацювання в цій сфері, в тому числі - досвід застосування таких приладів. Коли з'явився коронавірус, він змусив нас перемикнутися на цей напрямок", - говорить пан Домінгес.

Провели два випробування тестів на основі цієї технології - на пацієнтах у лікарнях Единбурга і Дортмунда.

Дослідники намагалися зрозуміти, чи може такий прилад відрізнити Covid-19 від іншої інфекції.

Прилад аналізує зразок дихання, вишукуючи в ньому нестійкі хімічні елементи, які дають ключ до розуміння типу респіраторного захворювання.

Тест виявився здатним визначити Covid-19 в цих елементах. Пізніше наявність Covid-19 підтвердили іншими способами тестування.

Наприклад, тести відрізнили коронавірус від інших захворювань - астми або бактеріальної пневмонії.

В ході тестів, проведених в Единбурзі, вдалося також ідентифікувати хімічні елементи, що дозволяють з великою ймовірністю визначати тяжкість захворювання і небезпеку смертельного результату.

"Якщо ці тести доведуть свою надійність, вони відкривають можливість швидкого діагностування Covid-19 в поліклініках або у відділеннях невідкладної допомоги, що значно полегшить роботу медперсоналу", - говорять вчені.

Особливо важливо швидко визначати Covid-19 в періоди епідемій грипу, у якого можуть бути схожі симптоми.

Вчені надзвичайно натхненні новою розробкою, проте поки її тестування не було достатньо масштабним. Тестування провели приблизно на 100 пацієнтах.