Принц Вільям "перехворів на Covid-19, але тримав це у секреті"

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Герцог Кембридзький заразився Covid-19 раніше цього року, повідомили джерела ВВС в королівському палаці.

Вважається, що позитивний результат тесту він отримав у квітні, приблизно тоді ж, коли і його батько - принц Чарльз.

За даними газети Sun, яка першою повідомила про цю історію, 38-річний Вільям не оприлюднював свій діагноз, аби не тривожити британців.

Кенсингтонський палац відмовився коментувати цю інформацію.

Принц Вільям, який є другим у черзі на британський престол після батька, нікому не розповідав про свій позитивний тест, бо "не хотів нікого хвилювати", повідомляє Sun.

Його лікували медики палацу, й він дотримувався усіх урядових вказівок, ізолювавшись у своєму родинному будинку Анмер-Холл у Норфолку, додає видання.

За словами королівського кореспондента ВВС Джонні Даймонда, про стан принца Вільяма, можливо, не повідомляли публічно, аби уникнути ще більшої тривоги, враховуючи настрої британців.

"Але палац також намагається зберегти певну приватність королівської родини", - додає наш кореспондент.

За повідомленнями, протягом квітня принц Вільям взяв участь у 14-ти офіційних заходах телефоном та через відеозв'язок.

Принц Чарльз заразився коронавірусом у березні та сім днів провів на самоізоляцію в Шотландії. У нього були легкі симптоми.

Новина про діагноз принца Вільяма з'явилася за кілька днів до того, як в Англії почнеться друга хвиля локдауну через високу захворюваність на Covid-19.