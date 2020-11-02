У першому турі виборів у Молдові перемогла Майя Санду. Чому це дратує проросійські ЗМІ

Автор фото, EPA Підпис до фото, Майю Санду у першому турі підтримали 36,16% виборців

Перемога проєвропейського опозиційного політика Майї Санду в першому турі президентських виборів у Молдові роздратувала проросійські ЗМІ, які підтримували чинного президента Ігоря Додона.

Вони закинули їй "агресивні дії" у день голосування.

Проєвропейські ЗМІ тим часом відзначили, що вирішальну роль на виборах відіграла молдовська діаспора в Європі.

Вони також закликали пані Санду перед другим туром 15 листопада звернутися за підтримкою до молоді та виборців інших кандидатів, бо Додон не здасться легко.

За даними Центральної виборчої комісії Молдови, Санду підтримали 36,16% виборців.

За Ігоря Додона у першому турі проголосували 32,61% виборців.

За що критикують Санду

Єдина щоденна газета країни "Комсомольська правда в Молдові" зазначила, що перший тур був "досить гарячим", оскільки противники Додона, зокрема "ветерани конфлікту (в Придністров'ї - Ред.) та соратник Санду, депутат Гросу, зробили усе, щоб виборці Придністров'я не змогли проголосувати".

Близький союзник Додона, мер Кишинева Іон Чебан заявив, що голосування показало глибокий розкол у молдавському суспільстві і звинуватив у цьому політичних опонентів чинного президента.

"Вчорашні вибори показали, що ми розділені. Ми самі та агресивні дії деяких кандидатів і політиків порушуємо єдність", - написав він у Facebook. І закликав виборців підтримати "шлях змін", запропонований Додоном.

Як голосувала діаспора

Автор фото, EPA Підпис до фото, Додон у першому турі здобув на кілька відсотків менше, ніж Санду

Новинний та аналітичний сайт NewsMaker звернув увагу на голосування молдовської діаспори. Він зазначив, що понад 46 000 молдаван віддали свої голоси в Італії, близько 17 000 - у Британії, 13 000 - у Румунії і лише 5 603 - у Росії.

А сайт "Блокнот-Молдова", який підтримує Додона, критично зауважив: "Чому діаспора повинна вирішувати, як нам жити в Молдові?"

Автори статті розкритикували молдаван, які працюють за кордоном, за те, що вони "покинули" рідну країну: "Це сумно: вони не живуть тут і не повернуться, незалежно від того, хто переможе".

Що вирішить другий тур?

У статті, опублікованій проєвропейським сайтом Ziarul National, науковець Ніколае Негру припустив, що Додона можуть переобрати лише "за допомогою фальсифікацій", відправивши "невикористаний резерв на виборчі дільниці у Росії та в Придністров'ї".

Проросійський щотижневик "Молдавські відомості" нагадав, що теледебати є обов'язковими перед другим туром. На думку видання, поєдинок Санду-Додон може визначити результат голосування 15 листопада.

Воно також цитує різних експертів, які заявляють, що у разі свого обрання Санду спробує розпустити парламент і призначити дострокові вибори, щоб отримати більшість.

Якщо ж Додон виграє вибори, він може відмовитись від ідеї розпуску парламенту та почати переговори про коаліцію з парламентською фракцією популістської партії "Шор", щоб зберегти контроль над урядом.