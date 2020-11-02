У Нідерландах потяг зійшов з рейок. Його врятувала статуя кита

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Машиністу поїзда в Нідерландах вдалося врятуватися завдяки вдало розміщеній художній інсталяції.

Поїзд метро у місті Спійкенісе, неподалік Роттердама, пробив бар'єр у кінці колії незадовго до півночі неділі.

Але замість того, щоб впасти з 10-метрової висоти, він драматично завис у повітрі, акуратно розташувавшись на велетенській скульптурі китового хвоста на станції метро De Akkers.

Вагони потягу були порожні, окрім машиніста там нікого не було.

"Ми намагаємось вирішити, як обережно та контрольовано спустити потяг", - розповів один з посадовців голландському національному мовнику NOS.

Автор фото, Getty Images

Машиніст, імені якого не називають, зміг самостійно залишити порожній поїзд. Його доставили в лікарню на перевірку, але він не постраждав.

Скульптура під назвою "Китові хвости" є роботою архітектора та художника Маартена Струїса. Її встановили у воді в кінці колії 2002 року.

Пан Струїс розповів NOS, що здивований, що конструкція не зламалася.

"Вона стоїть там майже 20 років, і... можна було очікувати, що пластик стане тоншим, але це, мабуть, не так", - сказав він.

"Я ніколи й уявити не міг цього", - додає він.

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