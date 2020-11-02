"Кривавий хаос і протистояння на вулицях". Як Зеленський переконує депутатів розпустити КС

Автор фото, Офіс президента

Президент Зеленський записав звернення до депутатів "Слуги народу", у якому закликав підтримати законопроєкт про невизнання рішення Конституційного суду про електронні декларації та розпуск його чинного складу.

В іншому випадку, за його словами, на Україну чекають "кривавий хаос" та вуличні зіткнення.

Що ж сказав президент

Аудіофайл зі зверненням Володимира Зеленського поширила низка ЗМІ та Telegram-каналів. Як зазначається, президент записав його і надіслав у чат фракції "Слуги народу".

Володимир Зеленський почав з того, що такий формат спілкування він обрав, "тому що, на жаль, немає часу поспілкуватися з кожним з вас окремо".

"Треба робити складний, але обов'язковий вибір, коли не можна відсидітися десь за спинами або зробити вигляд, що "мене це не стосується", - відзначив президент.

За його словами, поведінка суддів КС поставила країну на межу катастрофи.

"Або країна знову буде втягнута у кривавий хаос, або держава як система прозорих правил і домовленостей припинить своє існування. Або ми нарешті станемо дійсно потужною політичною силою", - закликав Зеленський.

Голосування за проєкт про скасування рішення КС він назвав боєм для себе і всіх депутатів "Слуги народу".

Володимир Зеленський знову згадав про "корупційну політику" та "старі партії", які зараз сміються зі "Слуги народу".

"За цей час вони змогли частково відновити свої сили і спробувати нас повернути у табір великої корупції", - поскаржився президент.

"Будуть розгойдувати" у фракції

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, У КС вважають спроби скасувати рішення суду неконституційними

"Зараз будуть активно розгойдувати, пропонувати багаті привілеї, спокушати грошима, зв'язками, змовами. Це ж традиція старої України", - відзначив Володимир Зеленський.

"Ламати і спокушати вас будуть навіть деякі депутати нашої фракції. На жаль", - додав він.

Кого саме зі "слуг" він мав на увазі, президент не уточнив.

Натомість закликав своїх депутатів пригадати, як все починалося: "Як ми бралися за руки і йшли проти системи".

"Це більше не ігри, а доля мільйонів. Тому йдеться не тільки про вибір у правовій площині, а суто про вибір на користь людей", - наголосив він.

Тому, за його словами, майбутнє голосування буде не битвою проти Конституційного суду, а боєм за імідж України і за незворотність змін.

"Потрібно вжити жорсткі рішення по КС. Обов'язково. Це навіть не прохання. Ніяких прохань, коли знищують цінності", - заявив президент.

Водночас, додав він, якщо буде менш конфліктний шлях до вирішення проблеми з КС, то буде інше рішення, але поки що його немає.

Наприкінці шестихвилинного звернення президент згадав про можливість нового Майдану.

"Рішення КС, ті скандальні скасування фундаментальних законів - прямий і швидкий шлях до кровопролиття. І якщо той хаос, який творить КС за гроші, ми не зупинимо, то отримаємо протистояння на вулицях. І, до речі, така відповідь суспільства буде жорсткою, але справедливою", - попередив він.

Пропозиція Разумкова

Автор фото, Дмитро Разумков Підпис до фото, Дмитро Разумков запропонував менш радикальний вихід з кризи, створеної рішенням КС про декларації

У ніч на п'ятницю президент Зеленський подав до Ради проєкт закону, яким пропонується не визнавати рішення КС про закриття електронних декларацій та відміну кримінальної відповідальності за неправдиві дані про статки чиновників.

Крім того, він хоче розпустити чинний склад Конституційного суду та набрати нових людей.

У Конституції та законах України у президента та Верховної Ради немає повноважень ні скасовувати рішення КС, ні розпускати його.

Своє рішення судді КС мотивували тим, що повноваження НАЗК як виконавчого органу порушують незалежність суддівської гілки влади.

Водночас стало відомо, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков подав інший законопроєкт, яким пропонує відновити всі повноваження НАЗК, скасовані Конституційним судом, а також знову запровадити кримінальну відповідальність за неправдиві декларації.

"Враховуючи правову позицію КС, пропонується доручити уряду розробити законопроєкт про особливості правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції серед суддів, а також механізму притягнення їх до відповідальності", - йдеться в ініціативи голови Ради.

Очікується, що і проєкт президента Зеленського, і пропозицію Дмитра Разумкова розглянуть вже цього пленарного тижня.