Війна у Карабаху: загинув заступник командувача армії "НКР"

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У боях в Нагірному Карабаху загинув заступник командувача армії невизнаної Нагірно-Карабаської республіки ("НКР") Артур Саргсян.

Кілька днів тому Азербайджан заявляв про ліквідацію ударним дроном командира армії Карабаху і міністра оборони Джалала Арутюнана. Але у "республіці" заявили, що той живий, хоч і поранений.

Тим часом азербайджанські сили продовжують наступ, а Вірменія заявляє про обстріл сіл вже на її території.

Загибель командира

Автор фото, Міноборони НКР Підпис до фото, Артур Саргсян ще не так давно повідомляв про втрати Азербайджану на початку війни

Видання "Супутник Вірменія" повідомляє, що в Міноборони "НКР" підтвердили загибель заступника командувача армії невизнаної Нагірно-Карабахської республіки Артура Саргсяна.

У списку загиблих, опублікованому в понеділок вірменською стороною, першим значилося ім'я Саргсяна Артура Саркісовича 1975 року народження.

Місцеві журналісти припустили, що мова йде про заступника міністра оборони вірменських сил Карабаху.

Стан колишнього командувача армією "НКР" Джалала Арутюняна залишається стабільно важким, повідомив представник вірменського військового відомства.

Автор фото, HAQQIN.AZ Підпис до фото, Раніше азербайджанці заявляли про ліквідацію міністра оборони "НКР", але у Карабаху це заперечили

Раніше Азербайджан опублікував відео підриву безпілотником машини, в якій був, як стверджують азербайджанці, міністр оборони "Нагірно-Карабаської республіки" Арутюнян.

Згодом підтримувана Вірменією влада "республіки" заявила, що її міністр живий, хоч і поранений, тому його замінили на посаді.

Втрати Вірменії

У понеділок представники вірменських сил повідомили про бої під Мартуні і атаки азербайджанської армії у напрямку стратегічного міста Шуші, яке знаходиться на дорозі з Карабаху до Вірменії.

Про бої під Мартуні та південніше, у напрямку до Гадрута, а також на південь від Лачина повідомив представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованесян.

А про атаки азербайджанської армії у напрямку Шуші повідомив речник військового відомства невизнаної НКР Сурен Сарумян.

Крім того, вірменська сторона опублікувала імена ще 11 військовослужбовців, які загинули в останніх боях.

Загальна кількість втрат вірменських сил тепер сягає 1 177 бійців.

Азербайджан засекретив втрати серед своїх військових, утім військові оглядачі вважають, що рахунок загиблих і поранених йде на сотні.

Просування азербайджанців

Автор фото, Міноборон Азербайджану

Президент Азербайджану Ільхам Алієв у понеділок оголосив, що азербайджанські сили зайняли нові села в Джебраїльському, Зангеланському і Губадлінському районах.

З восьми сіл найбільш важливі - Мурандханли і Міланли Кубатлінского району.

Відео з села Мурадханли, що в долині річки Акера приблизно за 20 км від Лачина, азербайджанські військові публікували ще позаминулого тижня. Тоді ж в мережі з'явилися і зняті азербайджанськими військовими відео з села Гюлебірд, яке розташоване вище у долині Акери ближче до Лачина. Тобто до головної дороги, що зв'язує Вірменію і Карабах.

А село Міланли розташоване вище у невеликій ущелині від Мурадханли, в горах відносно недалеко від стратегічної дороги.

Раніше Ільхам Алієв заявив про взяття села Кушчулар в цьому ж гірському районі ще ближче до Лачина.

Села Дере Гілятаг і Бьоюк Гілятак знаходяться на північ від райцентру Зангелан, і їхня поява в оголошеному списку свідчить (якщо те, що говорить азербайджанська влада, правда) про розширення і зміцнення контролю азербайджанської армії в цьому районі.

Три села в Джебраїльському районі, які назвав Алієв, знаходяться, судячи з мап, в місцях, які вже відносно давно опинилися в тилу азербайджанської армії - наскільки можна говорити про "фронт" і "тил" у такій місцевості.

Заяви Вірменії

Автор фото, Міноборони Вірменії

Речниця міноборони Вірменії Шушан Степанян заявила, що армія Азербайджану обстріляла село Давид-Бек вже безпосередньо на території Вірменії, а не "НКР".

У результаті обстрілу, за словами речниці, загинула одна цивільна людина, ще двоє поранені.

Вірменія не вперше заявляє про обстріл цього села, проте це перша заява про загибель цивільного.

Нещодавно Єреван звернувся до Москви щодо військової допомоги - Росія є союзником Вірменії по ОДКБ. Утім, у Кремлі відповіли, що готові допомогти лише у випадку вторгнення Азербайджану на територію самої Вірменії.

Азербайджан поки що не прокоментував повідомлення про обстріли, утім традиційно Баку заперечує такі звинувачення в обстрілах цивільних об'єктів у Вірменії.

Водночас раніше азербайджанці звинуватили вірмен у ракетному обстрілі міста Барда на території Азербайджану, внаслідок якого загинуло щонайменше десять людей. Єреван це також заперечив.