Коли ми дізнаємося переможця виборів президента у США

Автор фото, Getty Images

Ніч після голосування, ви вже десять годин не відходите від телевізора і комп'ютера в очікуванні результатів, щохвилини оновлюєте стрічку в соцмережах.

Але ні Дональд Трамп, ні Джо Байден не визнають поразки. Збувається кошмар Америки - результат виборів буде оскаржуватися.

Починається перерахунок бюлетенів, подаються судові позови проти визнання або, навпаки, невизнання їх дійсними, тут і там спалахують заворушення. І нарешті, справа доходить до Верховного суду, де і вирішиться, кому бути президентом.

Багатьох неприємностей вдасться уникнути, якщо американці виявлять терпіння. Але як довго доведеться чекати? Питання на мільйон доларів.

Що може загальмувати процес?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У штаті Меріленд члени виборчих комісій працюють в змішаних парах, складених з членів обох партій. Також у Меріленді раніше всіх у країні почали обробляти поштові бюлетені. При цьому Меріленд ніхто не вважає важливим штатом - тут вже давно і з великою перевагою перемагають демократи.

По-перше, голосування поштою.

На минулих виборах цим способом скористалися близько 33 мільйонів американців.

Цього разу через коронавирус їхня кількість виросла до 82 мільйонів.

При цьому за добу до голосування багато штатів так і не змогли змінити закони, ухвалені ще десятки років тому, про те, коли і як можна голосувати поштою та як ці бюлетені слід обробляти і враховувати.

Скажімо, в одному з ключових штатів, що "вагається" - Мічигані, - як очікується, поштою проголосують близько трьох мільйонів людей. Підрахунок такої кількості голосів займе кілька днів, а початися він може, за чинним законом, не раніше 7-ї ранку дня голосування. І це ще якщо не буде перерахунку.

Соцопитування і оновлювані списки виборців, які вже проголосували, показують, що користуватися послугами пошти більш схильні прихильники демократів, тоді як республіканці вважають за краще голосувати особисто в день виборів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У штаті Орегон більшість виборців голосують поштою всі останні роки

Дональд Трамп заблокував екстрене виділення додаткових коштів Поштовій службі США, яка й без того затримує доставку відправлень через пандемію Cоvid-19.

Друга можлива проблема - судові позови.

Підведення підсумків можуть відтягнути претензії до штатів через визнання якихось бюлетенів дійсними або недійсними.

Підставами для анулювання бюлетеня можуть бути занадто пізнє надходження бюлетеня поштою, нерозбірливий підпис або відсутність спеціального другого конверту, що забезпечує таємницю голосування. Сторони спробують трактувати ці правила на свою користь і намагатимуться переконати у своїй інтерпретації суди.

З урахуванням величезних масштабів поштового голосування, кількість потенційно спірних бюлетенів різко зростає.

У 2016 році Дональд Трамп переміг в тому ж Мічігані з перевагою менше ніж 11 тисяч голосів. При цьому під час літніх праймеріз в цьому штаті були визнані недійсними майже стільки ж бюлетенів, які надійшли поштою занадто пізно.

Якщо вибори завершаться практично внічию, кількість скасованих бюлетенів може зіграти вирішальну роль.

А чи може переможець визначитися у ніч з вівторка на середу?

Так. Попри поштові затримки, чисто математично це можливо. Але для цього перемога одного з кандидатів має бути нищівною.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На мітингах Джо Байдена акуратно стежили за соціальним дистанцированием

Щоб отримати золотий квиток у Білий дім, Байдену або Трампу потрібно заручитися підтримкою понад 270 вибірників.

Президента США обирають не громадяни прямим голосуванням, а колегія вибірників. Представники кожного штату зобов'язані проголосувати так, як більшість його жителів, а кількість вибірників залежить від чисельності його населення.

Тому дуже важливо, за кого проголосують не тільки в цілому по країні, але і в кожному штаті.

За добу до виборів 69,5 мільйонів американців вже проголосували достроково або поштою. Це більше половини всіх голосів на виборах 2016 року.

Тоді Дональд Трамп почав святкувати перемогу десь о 02:30 за часом Східного узбережжя США (9:30 за київським часом), після того як штат Вісконсін додав йому останні голоси, яких йому не вистачало до 270.

Однак тепер через розмах поштового голосування малоймовірно, щоб більшість тих штатів, які вагаються, оголосили свої результати через кілька годин після закриття дільниць.

У трьох з них - Мічигані, Пенсільванії і Вісконсині - підрахунок голосів, поданих поштою, почнеться тільки у вівторок. І скрізь можливий перерахунок голосів та судові позови.

Зате у Флориді, найбільшому зі штатів, які не визначилися (29 голосів у колегії виборників), підрахунок поданих поштою голосів, згідно з місцевим законодавством, почався за 40 днів до виборів. Таких у Флориді виявилося загалом більше 2,4 мільйонів, й гора необроблених конвертів ще висока. Але є шанс, що новини звідти надійдуть вже до ранку середи і стануть важливим індикатором того, хто ж переміг на загальнонаціональному рівні.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дональд Трамп до останнього дня проводить мітинги в Пенсільванії. Там мало хто думає про соціальну дистанцію.

Якщо Байден, який на даний момент лідирує в опитуваннях, програє у Флориді, це буде означати, що 4 листопада він навряд чи зможе оголосити про свою перемогу, хоча у підсумку збереже шанси випередити суперника, якщо вдало виступить у Північній Кароліні, Арізоні, Айові та Огайо.

Якщо Трамп переможе у Флориді, його шанси перемогти сильно зростуть, але навряд чи негайно після дня голосування - швидше за все, доведеться чекати кілька діб.

Такий розклад, якщо, звичайно, дані опитувань правильні. А таке трапляється не завжди, як показує сучасна історія, включно з кампанією 2016 року (коли опитування віддавали перевагу Клінтон).

Що ми почуємо з телеекрану?

У ніч після виборів американські медіа мають жахливу могутність.

У минулому вони регулярно називали переможця задовго до офіційного оголошення результатів, спираючись на дані екзит-полів. Канали змагаються за право опинитися першим.

Очікується, що кандидат, якого ЗМІ оголосять переможеним, швидко здасться і визнає свою поразку, бажано раніше, ніж основна маса людей відправиться спати, а переможець оголосить про свій тріумф на тих же каналах. Безвідмовний спосіб додати драми теленовинам.

Але у 2020 році, коли мільйони поданих поштою голосів будуть ще чекати підрахунку, від медіа буде потрібне терпіння.

Багато хто побоюється повторення 2000 року, коли за Білий дім боролися Ел Гор і Джордж Буш-молодший. Хоча багато опитувань показували, що доля виборів висить на волосині, кілька кабельних мереж поспішили "віддати" Флориду Гору, а згодом з'ясувалося, що там все-таки виграє Буш-молодший.

Гор визнав поразку, але коли виявилося, що різниця у Флориді склала буквально лічені бюлетені, взяв свої слова назад. Щоб підвести риску, знадобилися 36 днів і слухання у Верховному суді. Президентом все ж став Буш - з Флоридою він отримав більшість голосів у колегії виборників, хоча фактично за Гора проголосувала більшість виборців.

Зараз Дональд Трамп повторює, що наполягатиме на негайному оголошенні переможця, а Байден і Демократична партія заздалегідь сформували команду з кількох сотень адвокатів для майбутньої судової боротьби. Багато американців побоюються, що найбільш нетерплячі прихильники обох кандидатів влаштують безлади.