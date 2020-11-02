Зеленський може розпустити Раду, якщо депутати не розпустять Конституційний суд

Автор фото, Офіс президента

Президент Зеленський не виключив розпуск Верховної Ради, якщо депутати, зокрема й з його партії "Слуга народу", не проголосують за президентський законопроєкт про скасування рішень Конституційного суду та розпуск його чинного складу.

Про це голова держави заявив у понеділок ввечері у програмі "Свобода слова" на ICTV.

"Чи готовий я розпустити Раду?... Я хочу, щоб цей парламент працював на державу, кажу відверто. Від реалізації нашого плану і від висновків, які зроблять наші депутати, це також буде залежати", - сказав президент, відповідаючи на питання про можливі наслідки для парламенту від провалу його законопроєкту.

Що буде з Радою?

Водночас він нагадав депутатам від "Слуги народу", що їх обрали до Верховної Ради завдяки популярності президента.

"Тому, якщо буде політичний колапс і реальний політичний конфлікт і я побачу, що немає підтримки у Верховній Раді - а перш за все у "Слуг народу", тому що вони розуміють, що вони нові і завдяки мені стали депутатами, - вони повинні розуміти відповідальність", - попередив Володимир Зеленський.

"І якщо ми підемо в розріз, ми будемо виходити з цього кута навіть таким шляхом", - додав він, говорячи про можливий розпуск парламенту.

Перед цим Володимир Зеленський записав аудіозвернення до фракції "Слуга народу" у якому закликав їх підтримати власну ініціативу щодо рішення КС, а в іншому разі попередив про "кривавий хаос та зіткнення на вулиці".

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Конституційний суд глава держави порівняв з ураганом

Ураган Конституційного суду

Почав же глава держави свій виступ з порівняння рішення Конституційного суду з руйнівний атмосферним явищем.

"Роботу Конституційного суду я оцінюю як ураган. І ми говоримо про наслідки цього урагану… Через законопроєкт хотів боротися з ураганом, а не його наслідками", - відзначив Володимир Зеленський.

У п'ятницю він подав законопроєкт, яким запропонував визначити нікчемним рішення КС щодо скасування повноважень НАЗК та кримінальної відповідальності за брехню в електронних деклараціях чиновників.

За словами президента, рішення КС стало "неочікуваним сюрпризом проти держави Україна".

"Впевнений, що багато людей за цим стоїть", - відзначив президент.

Без прізвищ

Попри ці заяви, Володимир Зеленський відмовився називати прізвища людей, які, на його думку, стоять за рішенням КС.

"Я вважаю, що я не маю права сьогодні говорити прізвища, тому що під цим мають бути реальні докази", - відповів він на питання про конкретні імена.

"І це питання до правоохоронних органів. Які, до речі, вже цим питанням займаються. Коли вони будут готові, я буду відверто про це казати", - пообіцяв глава держави.

При цьому на початку виступу Володимир Зеленський згадав про дві партії, які ініціювали звернення до КС через електронні декларації.

"Це представники ОПЗЖ та "Майбаха", - сказав президент.

На питання ведучого про "майбах" Зеленський уточнив, що мова йде про партію "За майбутнє".

Цю політсилу пов'язують з бізнесменом Ігорем Коломойським.

Сигнали від партнерів

Володимир Зеленський також розповів про реакцію західних партнерів на рішення КС.

"Після їхнього (Конституційного суду. - Ред.) рішення ми отримали багато сигналів від наших західних партнерів, від МВФ - "ніякої співпраці не може бути, ніякої місії не очікуйте". А якщо не буде місії, то в нас буде (і в нас вже є) дірка в бюджеті через світову кризу, кризу в українській економіці, пов'язану з ковідом. Тому нам потрібна допомога наших партнерів", - пояснив президент.

Він додав, що такі сигнали надходили також від Світового банку, ЄБРР та всіх послів Великої сімки.

"Тому я терміново вніс цей законопроєкт - щоб зупинити їхні дії", - резюмував голова жержави.