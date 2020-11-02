"Чоловік, який б'є дружину". Джонні Депп програв суд газеті

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Це був один з найгучніших судових процесів року

Високий суд Лондона не задовольнив позов голлівудського актора Джонні Деппа, який звинувачував британський таблоїд Sun у наклепі.

У публікаціях видання стверджувалося, що Депп систематично бив і принижував свою колишню дружину Ембер Герд.

Влітку Високий суд протягом трьох тижнів слухав свідчення Деппа і Герд. Колишнє подружжя звинуватило одне одного в насильстві.

Преса дізналася багато скандальних подробиць про їхній шлюб, ймовірні романи, гедоністичний спосіб життя Деппа, боротьбу з алкоголем і наркотиками, а також про їхні люті сварки.

Суд вирішив, що твердження газети, де Деппа назвали "чоловіком, який б'є дружину", відповідають дійсності. Суд також відмовився призначати компенсацію Деппу за шкоду, нібито завдану його репутації.

"Я роблю висновок, що сторона захисту змогла продемонструвати правдивість слів, які вона публікувала, — заявив суддя Ендрю Нікол. - Таким чином цей позов відкидається".

Офіційний представник газети Sun привітав рішення суду.

"У жертв домашнього насильства не можна відбирати право говорити, - заявили в газеті. - Ми дякуємо судді за уважний розгляд цієї справи, а Ембер Герд - за сміливість, яку вона проявила, коли давала свідчення в суді".

Автор фото, Getty Images

У 2018 році журналіст британського таблоїда Sun Ден Вуттон опублікував статтю, в якій назвав Джонні Деппа "людиною, яка б'є свою дружину".

Юристи Sun стверджували, що у них немає сумнівів у тому, що актор систематично вдавався до насильства щодо своєї дружини.

Актор звинуватив таблоїд в наклепі і назвав ці звинувачення повною вигадкою.

В рамках британської судової системи саме газета Sun мала довести, що її стаття відповідає дійсності.

Раніше на захист Джонні Деппа виступали його колишня цивільна дружина, французька співачка Ванесса Параді, і експодруга, актриса Вайнона Райдер.

Обидві визнали, що були не в курсі подробиць відносин між Джонні Деппом і Амбер Герд, але зазначили, що актор ніколи не застосовував насильства щодо них.

Херд на слуханнях в суді назвала Деппа некерованим монстром, який наражав на небезпеку її життя.

Вона розповіла суду про численні випадки, коли Депп нібито намагався застосувати до неї фізичне насильство.

Зокрема, вона згадала, як актор нібито кидав у неї пляшки, а одного разу жбурнув їй в обличчя телефон.

"Деякі епізоди були настільки жахливими, що я боялася за своє життя, думала, що він уб'є мене, або навмисно, або просто, втративши контроль над собою, зайшовши занадто далеко", - говорила Герд.

Депп стверджував, що вона сама починала сварки, які закінчувалися насильством. Депп також заявив суду, що Герд зраджувала йому прямо в їхньому подружньому ліжку, до того ж з елементами збочення.

Недовгий шлюб

Джонні Депп і Ембер Герд познайомилися на зйомках фільму "Ромовий щоденник" в 2010 році, в якому Депп зіграв головну роль.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Джонні Депп дорогою в лондонський Високий суд

Депп одружився з Герд в лютому 2015 року. Через 15 місяців шлюбу жінка подала на розлучення, пояснивши рішення "непримиренними розбіжностями".

Юристи актриси заявили, що протягом недовгого шлюбу з Деппом її життя було сповнене страху. Він не раз розпускав руки при сімейних сварках, але вона "не зверталася в поліцію, щоб не нашкодити кар'єрі Джонні".

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Акторка Ембер Герд заявляє, що весь час боялася, поки була з Деппом

Процес розлучення тривав вісім місяців. В результаті Герд відсудила у Деппа 7 млн доларів, а також отримала за угодою двох собак, коня, автомобілі Range Rover і Ford Mustang.

Суд відхилив вимогу Деппа накласти на ексдружину штраф в розмірі 100 тис. доларів за те, що вона нібито затягувала процедуру розлучення.

"Для тих, хто був присутній на слуханнях у Високому суді Лондона, це рішення не стало несподіванкою, - заявив адвокат Ембер Герд. - Дуже скоро ми надамо ще більш вагомі докази у США".

В американському суді Депп судиться з Герд через її статті в Washington Post, в якій стверджується про жорстокість актора щодо колишньої дружини.