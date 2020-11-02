Через три дні після землетрусу в Туреччині знайшли двох живих дітей

Автор фото, IMM Fire Department Підпис до фото, Трирічна Еліф тримає рятувальника за палець

Майже через три дні після землетрусу в турецькому місті Ізмір рятувальникам вдалося витягти з-під завалів двох дітей.

У понеділок вранці рятувальники виявили живою трирічну Еліф Перінчек, яка пробула під уламками житлового будинку 65 годин.

За даними влади, вона стала 106-ю людиною, врятованою з-під завалів.

Трохи раніше, через 58 годин після землетрусу, знайшли 14-річну Іділ Сирін.

Землетрус магнітудою 6,7 стався в Ізмірі у п'ятницю. Він також заторкнув територію Греції і викликав руйнування на острові Самос.

У понеділок кількість жертв зросла до 91.

Автор фото, Reuters

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа написав у "Твіттері", що Еліф Перінчек притомна, і медики не виявили у неї серйозних травм. Її помістили у відділення реанімації, бо вона довго була затиснута без руху під уламками.

Міністр додав, що мати Еліф і дві її сестри, 10-річні близнята, здорові. Семирічний брат Еліф загинув під уламками.

Коджа також написав, що здоров'ю Іділ Сирін, знайденої за кілька годин до Еліф, також нічого не загрожує.

"Вона - наше диво"

Трирічну Еліф Перінчек виявив пожежник зі Стамбула Муаммер Челік. Він розповів пресі, що рятувальників направляв батько дівчинки.

"Я припустив, що вона повинна бути десь між ліжком і шафою. Вона лежала на спині. Я її обійняв і очистив лице. Вона схопила мій палець. Ми дістали її з ще одним рятувальником. Вона не відпускала мою руку всю дорогу, поки ми несли її до медиків. У Еліф тепер є брати серед стамбульських пожежників. Вона може приходити в гості, коли захоче. Вона - наше диво", - каже рятувальник.

Кадри порятунку Еліф розмістила в своєму "Твіттері" Турецька служба ВВС.