Стрілянина у центрі Відня. Є жертви. Нападників шукають

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Троє людей загинули в результаті стрілянини одразу у кількох місцях у центрі Відня. Ще понад десяток людей поранені, деякі - важко.

Стрілянина сталася у шести різних місцях ввечері понеділка. Вона почалася біля центральної синагоги Відня близько 20-00, коли озброєний чоловік відкрив вогонь по відвідувачах кав'ярень та ресторанів на вулиці.

Напад стався напередодні запровадження в Австрії посилених карантинних заходів через коронавірус, - з 3 листопада бари і ресторани в країні мають закритися, а з 20-00 до 6-00 вводиться комендантська година.

Поліція швидко прибула на місце стрілянини. Одного поліцейського також поранив нападник, озброєний автоматичною гвинтівкою, пістолетом та мачете.

Поліція застрелила цього нападника, затримала іншого, проте і надалі шукає принаймні ще одного підозрюваного у нападі.

Австрійський канцлер Себастьян Курц назвав напад "жахливим терористичним нападом".

Міністр внутрішніх справ країни Карл Нехаммер описав нападника, застреленого поліцією, як "ісламістського терориста".

Він повідомив, що помешкання нападника вже обшукали та вилучили відеоматеріали.

Поліція також повідомила у Twitter, що на нападнику був муляж вибухового поясу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Поліція посилила заходи безпеки в центрі Відня

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Шукаючи нападника, поліція зупиняла авто

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29 жовтня у французькій Ніцці нападник з ножем вбив трьох людей у церкві.