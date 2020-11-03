"Ситуація змінюється на катастрофічну" - міністр Степанов про коронавірус

Автор фото, UNIAN

"Ситуація швидко змінюється зі складної на катастрофічну", - сказав міністр здоров'я Максим Степанов у Верховній Раді про коронавірус у країні.

Міністр прогнозує, що найважче - ще попереду.

"Легко пройти другу хвилю - неможливо", - попередив він.

Уряд намагається не допустити колапсу медичної системи, але втримувати ситуацію стає дедалі складніше.

Станом на ранок 3 листопада зафіксували 8 899 нових випадків Covid-19. За добу від коронавірусу померли 157 людей. А за весь час пандемії в Україні захворіли 411 093 людини, померли - 7 532.

Нині, каже Максим Степанов, в Україні роблять 47 тисяч ПЛР тестів на добу. Незабаром кількість тестувань має дійти до 50 тисяч, тоді як на початку епідемії було лише близько 200 тестів.

У жовтні Верховна Рада запропонувала президенту Володимиру Зеленському створити й очолити Національний штаб протидії біологічним загрозам для боротьби з Covid-19. Серед завдань, поставлених перед штабом, - довести кількість добових тестів до 100 тисяч.

Проте тепер міністр охорони здоров'я твердить, що кількість ПЛР тестів можна буде збільшити до 75 тисяч, а решту доповнити тестами ІФА на антигени до вірусу.

"Я думаю, що в такий спосіб ми точно доведемо до 100 тисяч тестувань на добу. Намагаємося це зробити протягом місяця, щоб ми вийшли на такі цифри", - заявив урядовець у парламенті.

Автор фото, UNIAN

МОЗ намагається збільшити кількість ліжок у лікарнях із підведеним киснем. До кінця листопада їх має бути 40 тисяч, каже пан Степанов.

Але відповісти на запитання депутатів, чому цього не зробили досі, міністр так і не зміг. Він сказав, що всі лікарні є комунальними, а тому це належать до сфери відповідальності місцевої влади.

Водночас він заявив, що при повному заповненні ліжок медикам доведеться застосовувати "медичне сортування", коли перевага надається хворим із більшими шансами на одужання.

"Коронавірус розповсюджується швидше, ніж ми додаємо ліжка", - визнав очільник МОЗ.

За його словами, якщо українці і далі нехтуватимуть заходами безпеки - не носитимуть маски, не дотримуватимуться соціальної дистанції - катастрофи не уникнути.