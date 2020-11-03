Хто такий Сарік і чому Зеленський розповів йому про фосфорні бомби
У вівторок зранку українські соцмережі прокинулися з одним питанням: "Хто такий Сарік?"
І чому про нього пише президент Володимир Зеленський на тлі кризи з Конституційним судом, нових рекордів коронавірусу, зриву перемир'я на Донбасі та чергових протестів "євробляхерів".
У своєму емоційному пості голова держави особисто звернувся до такого собі Саріка й навіть почав виправдовуватися перед ним за "фосфорні бомби".
Хто такий Сарік?
Сарік Андреасян - російський режисер та сценарист вірменського походження, колишній КВНщик.
Знімає переважно комедії, де акторами виступають також КВНщики - наприклад, Михайло Галустян у стрічці "Той ще Карлсон" чи Олександр Ревва у "Дублері".
На думку багатьох кінокритиків, гумор у фільмах Андреасяна досить сумнівний, а сюжети побудовані навколо вульгарних тем.
Наприклад, у стрічці "для дорослих" "Що творять чоловіки" головні герої змагаються у тому, хто спокусить більше жінок, а слоган фільму: "Секс на виліт".
Сарік Андреасян був режисером, продюсером і сценаристом цієї комедії, яка на платформі IMDB отримала оцінку 4,9.
Режисера це не зупинило й згодом він зняв другу частину фільму, яка отримала ще гірші оцінки.
Водночас і сам Сарік критикував колег, чиї фільми він називав "шнягою", яку знімають у брудних під'їздах, "щоб виставити Росію у поганому світлі".
У 2011 році Сарік Андреасян разом зі студією "Квартал 95" випустив осучаснений рімейк радянського "Службового роману" з Володимиром Зеленським у головній ролі.
Так вони познайомилися з майбутнім президентом України.
"Фосфорні бомби" Зеленського
Два дні тому режисер зробив пост у своєму Instagram, звинувативши Володимира Зеленського та Україну у постачанні фосфорних бомб азербайджанцям, які воюють проти вірмен у Карабаху.
"Вова, привіт", - написав Сарік Андреасян і додав кілька своїх фотографій разом з Володимиром Зеленським.
Російський режисер згадав, як працював разом із Зеленським та бував у нього вдома "і твоя чудова дружина готувала нам чай".
"Я завжди пишався тим, що якийсь проміжок свого життя був твоїм другом і завжди у всіх інтерв'ю говорив, що ти людина з великим серцем. А вчора я дивився на обпалені тіла вірменських дітей від фосфорної бомби і як з'ясувалося - це ти їх продав нашим сусідам, щоб закріпити свою дружбу з ними", - звинуватив Сарік українського президента.
Тезу про "українські фосфорні бомби" в Карабаху нещодавно запустив російський телеведучий Володимир Соловйов, який порівняв бої на Кавказі з війною на Донбасі.
Жодних підтверджень своїх здогадок він не навів. Баку заперечує використання фосфорних боєприпасів, а Київ - продаж таких бомб азербайджанцям.
Сарік Андреасян також вдався до нецензурного вислову на адресу Зеленського: "Мабуть, коли ви сідаєте на ці "стільці", то всі стаєте ... і все людське й добре ви залишаєте десь в минулому".
А завершив згадкою про російську анексію Криму: "У мене багато друзів українців від Каліфорнії до Москви, але я і мій народ не можуть пишатися дружбою з тим, у кого руки в крові. І якщо вже така історія хотів би сказати, що Крим наш".
Це не перше звернення Саріка Андреасяна до президентів.
Перед цим він написав до президента Росії Володимира Путіна, якого закликав втрутитися у війну в Карабаху на боці Вірменії.
Очільник Кремля не відповів.
Реакція Зеленського
Відповідь Володимира Зеленського з'явилася у вівторок зранку.
"Розумію, Сарік, що це дійсно болить. І що моторошно стає, коли на власні очі бачиш, що таке справжня війна. І що хочеться рвати й метати, аби не було цього у твоєму домі. Так? Але... Ну точно не треба брати на себе роль носія чужих фейків", - написав український президент.
"Розумію, що й чому робить російська пропаганда, і чому вона тотально бреше. Але тебе не розумію абсолютно. Бо Україна ніколи й нікуди не постачала ніяких фосфорних бомб. Взагалі", - додав Володимир Зеленський.
Він нагадав колишньому колезі про російські фейки щодо війни на Донбасі, Сирії, а тепер - у Карабаху.
"Чесно кажучи, мені особисто дуже шкода, що ти, людина, якій я відкрив двері свого дому і яка чудово знає мій внутрішній світ і мої цінності, так легко повівся на чужу пропаганду. Можна ж було запитати в мене особисто? Чи ні?" - запитав Володимир Зеленський.
"Де ж був ти, коли війна прийшла до України і коли гинули наші діти? Коли гинули громадяни України вірменського походження, а їх не один і не два, а десятки! Що особисто ти сказав тоді проти агресії? Нічого?" - нагадав український президент Саріку Андреасяну.
"І Україна точно не підтримує будь-яке постачання зброї будь-кому. На відміну від іншої відомої країни, яка якраз і постачає зброю всім. Бо війни для неї - це хліб і кров", - натякнув Володимир Зеленський про Росію, яка продає озброєння обом сторонам війни в Карабаху.
"Мораль не може бути подвійною - для себе та для інших. Подумай про це. І, до речі, мого сина не звуть Марком", - завершив Володимир Зеленський.
Сарік Андреасян помилково написав, що і в нього, і у Володимира Зеленського синів звуть одним іменем Марк.