Хто такий Сарік і чому Зеленський розповів йому про фосфорні бомби

Автор фото, Sarik Andreasyan Підпис до фото, Сарік поруч з Володимиром Зеленським

У вівторок зранку українські соцмережі прокинулися з одним питанням: "Хто такий Сарік?"

І чому про нього пише президент Володимир Зеленський на тлі кризи з Конституційним судом, нових рекордів коронавірусу, зриву перемир'я на Донбасі та чергових протестів "євробляхерів".

У своєму емоційному пості голова держави особисто звернувся до такого собі Саріка й навіть почав виправдовуватися перед ним за "фосфорні бомби".

Хто такий Сарік?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сарік Андреасян народився у Вірменії, але згодом переїхав до Москви. На фото він поруч з актором Дмитром Нагієвим

Сарік Андреасян - російський режисер та сценарист вірменського походження, колишній КВНщик.

Знімає переважно комедії, де акторами виступають також КВНщики - наприклад, Михайло Галустян у стрічці "Той ще Карлсон" чи Олександр Ревва у "Дублері".

На думку багатьох кінокритиків, гумор у фільмах Андреасяна досить сумнівний, а сюжети побудовані навколо вульгарних тем.

Наприклад, у стрічці "для дорослих" "Що творять чоловіки" головні герої змагаються у тому, хто спокусить більше жінок, а слоган фільму: "Секс на виліт".

Автор фото, Enjoy Movies Підпис до фото, Сарік Андреасян часто знімає КВНщиків та резидентів Comedy Club

Сарік Андреасян був режисером, продюсером і сценаристом цієї комедії, яка на платформі IMDB отримала оцінку 4,9.

Режисера це не зупинило й згодом він зняв другу частину фільму, яка отримала ще гірші оцінки.

Водночас і сам Сарік критикував колег, чиї фільми він називав "шнягою", яку знімають у брудних під'їздах, "щоб виставити Росію у поганому світлі".

Автор фото, kvartal95.com Підпис до фото, Володимир Зеленськй у фільмі "Службовий роман. Наш час", який зрежисував Сарік Андреасян

У 2011 році Сарік Андреасян разом зі студією "Квартал 95" випустив осучаснений рімейк радянського "Службового роману" з Володимиром Зеленським у головній ролі.

Так вони познайомилися з майбутнім президентом України.

"Фосфорні бомби" Зеленського

Автор фото, Instagram

Два дні тому режисер зробив пост у своєму Instagram, звинувативши Володимира Зеленського та Україну у постачанні фосфорних бомб азербайджанцям, які воюють проти вірмен у Карабаху.

"Вова, привіт", - написав Сарік Андреасян і додав кілька своїх фотографій разом з Володимиром Зеленським.

Російський режисер згадав, як працював разом із Зеленським та бував у нього вдома "і твоя чудова дружина готувала нам чай".

"Я завжди пишався тим, що якийсь проміжок свого життя був твоїм другом і завжди у всіх інтерв'ю говорив, що ти людина з великим серцем. А вчора я дивився на обпалені тіла вірменських дітей від фосфорної бомби і як з'ясувалося - це ти їх продав нашим сусідам, щоб закріпити свою дружбу з ними", - звинуватив Сарік українського президента.

Тезу про "українські фосфорні бомби" в Карабаху нещодавно запустив російський телеведучий Володимир Соловйов, який порівняв бої на Кавказі з війною на Донбасі.

Жодних підтверджень своїх здогадок він не навів. Баку заперечує використання фосфорних боєприпасів, а Київ - продаж таких бомб азербайджанцям.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Фосфорні боєприпаси ("білий фосфор") несуть підвищену небезпеку через те, що випалюють зону ураження. Тези про використання таких озброєнь азербайджанцями запустили російські медіа, зокрема Володимир Соловйов

Сарік Андреасян також вдався до нецензурного вислову на адресу Зеленського: "Мабуть, коли ви сідаєте на ці "стільці", то всі стаєте ... і все людське й добре ви залишаєте десь в минулому".

А завершив згадкою про російську анексію Криму: "У мене багато друзів українців від Каліфорнії до Москви, але я і мій народ не можуть пишатися дружбою з тим, у кого руки в крові. І якщо вже така історія хотів би сказати, що Крим наш".

Це не перше звернення Саріка Андреасяна до президентів.

Перед цим він написав до президента Росії Володимира Путіна, якого закликав втрутитися у війну в Карабаху на боці Вірменії.

Очільник Кремля не відповів.

Реакція Зеленського

Автор фото, Володимир Зеленський Підпис до фото, В останні дні публічна риторика Володимира Зеленського стосувалася в основному рішення Конституційного суду про електронні декларації. Утім, у вівторок зранку президент знайшов час, щоб відповісти Саріку

Відповідь Володимира Зеленського з'явилася у вівторок зранку.

"Розумію, Сарік, що це дійсно болить. І що моторошно стає, коли на власні очі бачиш, що таке справжня війна. І що хочеться рвати й метати, аби не було цього у твоєму домі. Так? Але... Ну точно не треба брати на себе роль носія чужих фейків", - написав український президент.

"Розумію, що й чому робить російська пропаганда, і чому вона тотально бреше. Але тебе не розумію абсолютно. Бо Україна ніколи й нікуди не постачала ніяких фосфорних бомб. Взагалі", - додав Володимир Зеленський.

Він нагадав колишньому колезі про російські фейки щодо війни на Донбасі, Сирії, а тепер - у Карабаху.

"Чесно кажучи, мені особисто дуже шкода, що ти, людина, якій я відкрив двері свого дому і яка чудово знає мій внутрішній світ і мої цінності, так легко повівся на чужу пропаганду. Можна ж було запитати в мене особисто? Чи ні?" - запитав Володимир Зеленський.

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, У Володимира Зеленського зараз непрості стосунки з Радою, якій він запропонував скасувати рішення Конституційного суду та не виключив можливість розпуску парламенту

"Де ж був ти, коли війна прийшла до України і коли гинули наші діти? Коли гинули громадяни України вірменського походження, а їх не один і не два, а десятки! Що особисто ти сказав тоді проти агресії? Нічого?" - нагадав український президент Саріку Андреасяну.

"І Україна точно не підтримує будь-яке постачання зброї будь-кому. На відміну від іншої відомої країни, яка якраз і постачає зброю всім. Бо війни для неї - це хліб і кров", - натякнув Володимир Зеленський про Росію, яка продає озброєння обом сторонам війни в Карабаху.

"Мораль не може бути подвійною - для себе та для інших. Подумай про це. І, до речі, мого сина не звуть Марком", - завершив Володимир Зеленський.

Сарік Андреасян помилково написав, що і в нього, і у Володимира Зеленського синів звуть одним іменем Марк.