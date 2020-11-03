Українцям дозволили змінювати по батькові. Що це значить і коли запрацює

Автор фото, УНІАН

Верховна Рада у вівторок ухвалила закон, яким дозволила громадянам України змінювати ім'я по батькові.

Взяти нове ім'я по батькові можна буде вже з наступного року - закон починає діяти з 1 січня 2021 року.

Навіщо

Змінювати по батькові, так само як і ім'я та прізвище, можна буде з 16 років.

Крім того, змінити по батькові можна буде і з 14 років, але лише за згодою батьків чи піклувальників.

Згоди одного з батьків буде достатньо, якщо другий помер, безвісти зник, визнаний недієздатним чи позбавлений батьківських прав.

Якщо ж один з батьків проти зміни, то спір між ними вирішуватиме суд або орган опіки чи піклування.

Автори ініціативи вважають, що відсутність можливості змінювати по батькові обмежувала конституційні права українців.

Зокрема, на їхню думку, оскільки закон дозволяє змінювати ім'я та прізвище, то необхідно передбачити можливість і зміни по батькові. Зокрема, якщо людина з якихось причин хоче відмовитися від того, щоб батька згадували у документах.

Змінювати по батькові дозволяють закони багатьох європейських країн.

Усунути прогалину в законодавстві щодо неможливості змінити по батькові рекомендував Європейський суд з прав людини у справі "Гарнага проти України".

Суд встановив, що відсутність такого права є порушенням статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Проблеми

Дозвіл змінювати по батькові також критикували через те, що він може надто ускладнювати процедури доведення спадкоємців чи успадкування.

Крім того, зміну по батькові можна буде використовувати для створення "кандидатів-клонів" на виборах.