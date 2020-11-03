Повний розгром. Німецька "Борусія" знищила “Шахтар” у Лізі чемпіонів

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Німці буквально знищили "Шахтар" й атакували всю гру

У третьому турі Ліги чемпіонів німецька "Борусія" з Менхенгладбаха розгромила у Києві чемпіона України "Шахтар" 0:6.

Перший гол "гірники" пропустили вже на 8-й хвилині.

А до кінця тайму програвали вже 0:4 - такого з "Шахтарем" у Лізі чемпіонів ще не траплялося.

У німців забивали Плеа (французький нападник зробив хіт-трик), Бенсебаіні, Штіндль та ще один гол записали у пасив захисника "Шахтаря" Валерія Бондаря.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Головний тріумфатор гри - нападник німців Алласан Плеа, який забив три голи

"Гірники" намагалися бодай розмочити рахунок, однак забити так і не змогли, а натомість могли пропустити ще більше.

У наступному турі "Шахтар" також зіграє проти менхенгладбахської "Борусії", але вже у Німеччині.

До цієї гри "Шахтар" був лідером своєї групи після сенсаційної перемоги над "Реалом" та нічиї з "Інтером".

Тепер він посідає другу сходинку, але може опуститися ще після того, як "Реал" зіграє проти "Інтера".

А завтра інший представник України у Лізі чемпіонів зустрінеться з "Барселоною".