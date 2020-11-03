У США розпочалися президентські вибори. Коли чекати на результати

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У вівторок, 3 листопада, у США стартувало голосування на президентських виборах.

Першими запрацювали виборчі дільниці у штаті Нью-Гемпшир - там голосування розпочалося ще о 7 ранку за Києвом. Але в інших штатах дільниці відкриватимуться після 13 години за київським часом - залежно від часової зони.

Цьогорічні вибори є знаковими, оскільки через пандемію коронавірусу майже 100 мільйонів американців уже проголосували достроково (понад 64 мільйони зробили це поштою).

Це рекордний показник в історії американських виборів - фактично, свій голос уже віддали 40% усіх громадян, які мають таке право, і 72% тих, хто голосував на попередніх виборах.

Згідно з останніми опитуваннями, більшу підтримку американців (52%) має демократ Джо Байден, тоді як за чинного президента Дональда Трампа готові проголосувати 44% виборців.

Втім, робити висновки з огляду на ці цифри зарано, оскільки в реаліях американської виборчої системи переможцем виборів не завжди стає кандидат, який набрав просту більшість голосів.

Вирішальними є голоси не виборців, а колегії виборників. Це представники штатів, які зобов'язані проголосувати так, як більшість його жителів. При цьому кількість виборників у кожному штаті залежить від чисельності його населення.

Зазвичай система голосування через колегію виборників відображає політичні настрої по всій країні, але іноді цього не стається.

Приміром, під час президентських виборів 2016 року Гілларі Клінтон отримала майже на три мільйони більше голосів американців, але президентом все одно став Дональд Трамп, який заручився підтримкою більшості виборників.

Коли чекати на результати?

Формально результати голосування мають бути оголошені до 8 грудня, але на практиці вони зазвичай стають зрозумілими вже упродовж максимум кількох днів.

Приміром, у 2016 році Дональд Трамп виступив з переможною промовою вже в ніч після голосування, оскільки на той момент вже було зрозуміло, що він набирає необхідну кількість голосів виборників.

Проте цьогоріч через масштаби голосування поштою процес визначення переможця може затягнутися. У деяких штатах підрахунок голосів, отриманих поштою, лише розпочинається, до того ж скрізь можливі судові позови і перерахунок.

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Дональд Трамп неодноразово критикував процедуру голосування поштою, оскільки вважає, що вона відкриває вікно для фальсифікацій. А його опоненти з Демократичної партії заздалегідь сформували команду з кількох сотень адвокатів для можливої судової боротьби за результати виборів.

Експерти прогнозують, що в ніч виборів результати можуть стати зрозумілими лише за умови рішучої перемоги одного з кандидатів у ключових штатах - настільки переконливої, що подальший підрахунок голосів перетвориться на формальність. Але вірогідність такого сценарію оцінюють як малоймовірну.

Натомість найімовірнішою називають ситуацію, коли різниця між кандидатами у ключових штатах буде дуже невеликою, перевага одного й іншого буде змінюватися в процесі підрахунку. Реальний переможець, за такого сценарію, буде зрозумілий не раніше, ніж зранку-вдень 4 листопада, але остаточне завершення підрахунку затягнеться і кандидат, що зазнає поразки, свого програшу до останнього не визнаватиме.

А коли новий президент заступить на посаду?

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За процедурою, навіть за умови перемоги на виборах Джо Байдена, він замінить Дональда Трампа на посаді президента не раніше ніж за кілька місяців, оскільки законом передбачений перехідний період.

14 грудня колегія виборників збереться, щоб провести формальну процедуру голосування, на початку січня Конгрес офіційно оголосить імена нового президента та віцепрезидента США.

А от день інавгурації нового президента запланований на 20 січня. Саме з цього дня розпочнеться відлік чотирирічного терміну нового президента.