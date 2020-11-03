Дитяча пісенька Baby Shark обійшла Despacito і стала найпопулярнішою на YouTube

Автор фото, Pinkfong / YouTube

Дитяча пісня Baby Shark, записана південнокорейською компанією Pinkfong, стала найпопулярнішим відео на YouTube.

Пісня має 7,04 млрд переглядів, це більше, ніж у попереднього рекордсмена - латиноамериканської композиції Despacito Луїса Фонса.

Якби пісню відтворювали послідовно, то Baby Shark транслювали б безперервно понад 30 років.

Pinkfong заробила близько 5,2 млн доларів на YouTube.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Baby Shark: It's got a catchy tune and plans for world domination - but the toddler hit is older than you think

Baby Shark знадобилося чотири роки, щоб піднятися на вершину найпопулярнішого чарту YouTube, проте насправді пісні набагато більше років.

Вважають, що вона з'явилася в літніх таборах США в 1970-х роках. Одна з теорій свідчить, що її написали в 1975 році, коли на екрани вийшов фільм "Щелепи" Стівена Спілберга, який став касовим хітом у всьому світі.

Існують інші версії пісні, зокрема французька Bebe Requin та німецька Kleiner Hai.

Але жодна з них не мала феноменального успіху версії Pinkfong, яку виконала 10-річна корейсько-американська співачка Гоуп Сегойн.

Прилипливий приспів "doo doo doo doo doo doo" та танцювальні рухи із зображенням риб підкорили Південну Корею. А такі популярні гурти, як Red Velvet, Girls 'Generation та Blackpink, почали виконувати їх під час своїх концертів.

У червні Pinkfong випустили друге відео під назвою Baby Shark Dance, де двоє симпатичних малюків виконують танець.

Цей кліп надихнув до появи гештегу #BabySharkChallenge, який отримав безліч прихильників: від індонезійських фермерів до попзірок Карді Бі та Джоша Гробана.

Ця пісня - своєрідна приманка для дітей, чия схильність до повторення, безсумнівно, допомогла їй піднятися на вершину YouTube.

"Дитячі віршики завжди були повільними і допомагали дітям заснути, а Baby Shark - інша, - розповів BBC у 2018 році директор з маркетингу Pinkfong Джеймі О. - Baby Shark від Pinkfong - дуже сучасна, з яскравим ритмом та кумедними танцювальними рухами. Ми називаємо її K-Pop для наступного покоління"

Суди

Минулого року автор пісень для дітей Джонатан Райт подав позов проти компанії Pinkfong SmartStudy, стверджуючи, що він володіє авторськими правами на Baby Shark.

SmartStudy відповіла, що їхня версія пісні "грунтується на традиційному співі, який став суспільним надбанням". Справу досі розглядає Корейська комісія з авторського права.

Минулого місяця навколо пісні виник ще один судовий скандал. Трьох тюремних працівників в Оклахомі звинуватили у використанні її для покарання.

Згідно з судовими документами, п'ятьох ув'язнених прикували до стіни і змусили стояти протягом двох годин, слухаючи на повторі Baby Shark.