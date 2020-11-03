Попередні результати виборів до облрад. Карта

Автор фото, Unian

25 жовтня в Україні пройшли місцеві вибори, під час яких українці обирали, зокрема, й депутатів обласних рад.

Офіційні підсумки голосування поки що не оголошені, проте результати низки екзитполів, паралельних підрахунків голосів передвиборчих штабів партій та дані територіальних виборчих комісій дозволяють зробити попередні висновки про склад майбутніх облрад.

Ми зібрали усі такі дані, наявні на 3 листопада, і ось які політсили попередньо перемагають на виборах до облради у кожній з областей.

Карту підготували Святослав Хоменко та Денис Корольов.