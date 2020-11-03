Обвинувачуваний у справі про збиття MH17 на Донбасі вперше дав свідчення

Автор фото, kvoku.org Підпис до фото, Ця та кілька інших фотографій Олега Пулатова були оприлюднені на сайті випускників Київського вищого загальновійськового командного училища, яке він закінчив. Прокуратура Нідерландів вважає, що саме ця людина перебувала поруч із "Буком" у момент пуску ракети по малазійському "Боїнгу".

Обвинувачуваний у справі про збиття "Боїнга" на Донбасі росіянин Олег Пулатов особисто відповів на запитання своїх адвокатів. Зустріч була записана на відео, яке у вівторок показали в суді у Нідерландах. Це перша публічна заява Пулатова щодо цієї справи.

Пулатов заявив, що за день до збиття "Боїнга" він перебував у районі населених пунктів Степанівка і Маринівка (вони розташовані неподалік місця падіння літака), займався розвідкою і керував своїм підрозділом.

За його словами, 16-17 липня 2014 року про зенітно-ракетну установку "Бук", з якої, як вважається, збили "Боїнг", він ні з ким не говорив, не замовляв її перевезення, не супроводжував і не транспортував її.

"Мені навіть взагалі не було відомо, чи була така система "Бук" в ополчення", - сказав Пулатов адвокатам і додав, що при цьому він знав про "Буки" української армії, які перебували в районі населеного пункту Зарощенське.

Версію про те, що "Боїнг" могли збити з українського ЗРК раніше озвучувало російське Міноборони і російський державний збройний концерн "Алмаз-Антей".

Проте їхні версії виявилися безпідставними - або місце пуску ракети ніяк не сходилося з допустимою траєкторією польоту ракети, або свідки серед місцевих жителів та колишніх бойовиків "ДНР" відкинули можливість пуску з цих точок.

Українська влада надала Нідерландам інформацію про розташування усіх своїх установок "Бук" на липень 2017 року.

Ці дані збіглися з інформацією, отриманою військовою розвідкою Нідерландів.

Так слідство відкинуло версію про те, що "Боїнг" MH17 могли збити "Буком" українських збройних сил.

"Для дезінформації"

Автор фото, courtmh17.com Підпис до фото, Олег Пулатов і його нідерландські адвокати під час особистої зустрічі в Росії

Пулатов твердить, що у день падіння "Боїнга" він дійсно перебував у районі Сніжного (найближче до місця падіння велике місто) і вирішував господарські питання - на кшталт забезпечення людей гарячою їжею.

Потім, за його словами, він побував на кількох бойових позиціях бойовиків "ДНР". "Буку" він за весь цей час не бачив і впевнений, що в його підрозділів такої установки не було.

Адвокати увімкнули Пулатову кілька записів перехоплених розмов за його участі - датовані 11, 16 та 17 липня 2014 року. Він не став заперечувати, що на записах його голос, але переконує, що на той момент йому та його командирам вже було відомо, що деякі дзвінки прослуховуються.

"Звісно, я офігів, що був розкритий мій номер телефону. Потім зрештою ми цей телефон використовували як телефон для дезінформації та введення супротивника в оману. Нормальні дзвінки, які були важливими, робилися за іншими номерами або з використанням інших каналів зв'язку", - сказав Пулатов, пояснюючи, чому, попри його заяви, на деяких записах можна почути перемовини командирів "ДНР" про "Бук".

При цьому раніше прокуратура Нідерландів звертала увагу на те, що перехоплення розмов Пулатова, а також інших росіян, обвинувачуваних за цією справою (Ігоря Стрєлкова та Сергія Дубінського) логічно не суперечать і навіть доповнюють одне одну.

Події, які вони обговорювали для нібито дезінформації супротивника, підтверджуються фото та відеоматеріалами, які зняли свідки подій 16-18 липня 2014 року на Донбасі.

Слухання за справою про збиття проводить суд Гааги, вони проходять в юридичному комплексі біля аеропорту Схіпхол, звідки 17 липня 2014 року вилетів літак.

Серед обвинувачуваних у причетності до збиття "Боїнга" і смерті 298 людей - троє громадян Росії і один громадянин України.

Серед них лише підполковник запасу ВДВ російської армії Олег Пулатов погодився співпрацювати з представниками суду. Його інтереси захищають два нідерландських адвокати та російська юристка.