Барикади, Covid-19 і Меланія без маски: як США обирають президента
У вівторок, 3 листопада, мільйони американців відправилися на виборчі дільниці голосувати.
Їхні голоси додадуться до тих 100 мільйонів людей, які проголосували через коронавірус на виборах достроково.
У цей день США обирає президента між нинішнім головою держави - республіканцем Дональдом Трампом - і демократом Джо Байденом, який вісім років пропрацював віцепрезидентом США при Бараці Обами.
За опитуваннями, на виборах лідирує Байден. Але все може змінитися. Доля виборів ймовірно вирішиться у кількох штатах.
Виборці приходять у масках і стоять якомога далі один від одного. Перед дільницями через Covid-19 довжелезні черги.
Вирішила не одягати маску, коли йшла голосувати, Меланія Трамп, дружина Дональда Трампа. Нещодавно вона перехворіла на Covid-19.
ФБР розслідує дзвінки з закликами не голосувати, які отримують люди у США.
У день виборів обидва кандидати подорожують країною. Трамп відвідав свій штаб у Арлінгтоні, поки Байден завітав до свого рідного міста Скрантона, Пенсильванія.
США, здається, налаштовані на найбільшу явку на виборах за всю історію.
У багатьох американських містах очікують на протести після оголошення результатів виборів. Підприємці закривають вітрини магазинів дошками, встановлюють барикади і готуються до заворушень.
"Напружений день голосування"
Кетті Кей, ведуча BBC News America
Я висвітлювала свої перші вибори в США в 2004 році. Тому для мене це вже п'яте голосування і, безсумнівно, найбільш незвичне. Ми вже пожили при одному з найбільш незвичайних президентів США. А епідемія коронавірусу зробила цю виборчу кампанію непередбачуваною.
І це найбільш напружений день голосування, за яким я коли-небудь стежила тут, у США.
Я ще ніколи не бачила цілий ряд вітрин, забитих дошками, по дорозі на роботу у день виборів. Власники магазинів побоюються, що після голосування на вулицях можуть початися заворушення.
Один з місцевих аналітиків з величезним стажем сказав мені, що ці вибори схожі на змагання за принципом "виграй або помри". Ми звикли бачити такі кампанії на Близькому Сході, але не у США.
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