Барикади, Covid-19 і Меланія без маски: як США обирають президента

У вівторок, 3 листопада, мільйони американців відправилися на виборчі дільниці голосувати.

Автор фото, ЕРА Підпис до фото, Пандемія коронавірусу змінила світ і американські вибори. Мільйони людей голосували поштою. На фото - виборча дільниця у Вашингтоні

Їхні голоси додадуться до тих 100 мільйонів людей, які проголосували через коронавірус на виборах достроково.

У цей день США обирає президента між нинішнім головою держави - республіканцем Дональдом Трампом - і демократом Джо Байденом, який вісім років пропрацював віцепрезидентом США при Бараці Обами.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Вирішальними на виборах США є голоси не виборців, а колегії вибірників. Це представники штатів, які зобов'язані проголосувати так, як більшість його жителів

За опитуваннями, на виборах лідирує Байден. Але все може змінитися. Доля виборів ймовірно вирішиться у кількох штатах.

Автор фото, ЕРА Підпис до фото, На дільницях всюди довжелезні черги. Хтось дотримується соціальної дистанції, хтось ні

Виборці приходять у масках і стоять якомога далі один від одного. Перед дільницями через Covid-19 довжелезні черги.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Меланія Трамп голосувала у Флориді

Вирішила не одягати маску, коли йшла голосувати, Меланія Трамп, дружина Дональда Трампа. Нещодавно вона перехворіла на Covid-19.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Так виглядають кабінки для голосування у Вісконсіні

ФБР розслідує дзвінки з закликами не голосувати, які отримують люди у США.

У день виборів обидва кандидати подорожують країною. Трамп відвідав свій штаб у Арлінгтоні, поки Байден завітав до свого рідного міста Скрантона, Пенсильванія.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Дональд Трамп відвідав працівників передвиборчої кампанії в Арлінгтоні, а ввечері у Білому домі попри коронавірус буде велика вечірка

Автор фото, ЕРА Підпис до фото, Дільниця для голосування у школі у Пурселвілі, Вірджинія

США, здається, налаштовані на найбільшу явку на виборах за всю історію.

У багатьох американських містах очікують на протести після оголошення результатів виборів. Підприємці закривають вітрини магазинів дошками, встановлюють барикади і готуються до заворушень.

Автор фото, ЕРА Підпис до фото, Мерію міста Портленд, штат Орегон, забили дошками в очікуванні заворушень після виборів

"Напружений день голосування"

Кетті Кей, ведуча BBC News America

Я висвітлювала свої перші вибори в США в 2004 році. Тому для мене це вже п'яте голосування і, безсумнівно, найбільш незвичне. Ми вже пожили при одному з найбільш незвичайних президентів США. А епідемія коронавірусу зробила цю виборчу кампанію непередбачуваною.

І це найбільш напружений день голосування, за яким я коли-небудь стежила тут, у США.

Автор фото, ЕРА Підпис до фото, Забарикадовані вітрини Empire State Building у Нью-Йорку. Всі чекають на протести

Я ще ніколи не бачила цілий ряд вітрин, забитих дошками, по дорозі на роботу у день виборів. Власники магазинів побоюються, що після голосування на вулицях можуть початися заворушення.

Один з місцевих аналітиків з величезним стажем сказав мені, що ці вибори схожі на змагання за принципом "виграй або помри". Ми звикли бачити такі кампанії на Близькому Сході, але не у США.

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