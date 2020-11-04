Президентські вибори в США: якими є попередні результати

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У США завершуються президентські вибори і вже надійшли попередні результати голосування з кількох штатів.

Аби здобути перемогу на президентських виборах, кандидат має отримати 270 з 538 місць у Колегії виборців, яка формально обирає президента США.

Станом на 6:00 за київським часом, відомі лідери у 31 з 50 штатів. Дональд Трамп має 114 голосів виборників, Джо Байден - 192 голоси.

Втім, ці розрахунки ще не включають хиткі штати, де передвиборчі опитування не показували чіткого лідера і які мають найважливіше значення для визначення переможця виборів.

До хитких відносять, зокрема, південні штати Флориду, Джорджію, Техас, Аризону, Північну Кароліну, гірський штат Колорадо, штат Міннесоту на Середньому Заході, а також індустріальні штати півночі - Пенсильванію, Мічиган, Огайо. Підрахунок голосів у них ще не завершений.

Флорида та Джорджія: Трамп лідирує

У штаті Флорида вже підрахували 94% голосів, і Дональд Трамп тут станом на 6:00 отримує понад 51% голосів, Джо Байден - майже 48%. Проте підрахунок голосів ще триває.

Сонячний штат, як ще називають Флориду, має 29 з 538 місць у Колегії виборників, яка формально обирає президента США, і за нього традиційно йде жорстка боротьба.

Згідно з опитуванням Edison Research/NEP, у Флориді Дональд Трамп переміг серед білих американців (61%) та людей віком від 45 років (52%), а також здобув голоси 52% виборців-чоловіків.

Натомість Джо Байден отримав голоси 89% афроамериканців у цьому штаті та 53% американців латиноамериканського походження, і переміг серед молодих виборців віком до 29 років (61%). За кандидата демократів також голосували 52% жінок в цьому штаті.

В іншому південному штаті - Джорджії, Дональд Трамп лідирує з 55% голосів після підрахунку 61% бюлетенів.

Іржавий пояс: запекла боротьба

У штатах Огайо, Мічигані та Пенсильванія, які значним чином постраждали від деіндустріалізації та мають купу соціальних проблем, про переможців говорити ще зарано.

Втім, в Огайо чинний президент лідирує з 53% голосів після підрахунку 85% бюлетенів.

У 2016 році Дональд Трамп переміг в цих штатах Іржавого поясу Гілларі Клінтон. Чимало американських політологів вважають, що саме ця перемога мала вирішальне значення під час тих виборів.

Техас: вже не бастіон республіканців?

Кандидати-республіканці не програвали на президентських виборах в Техасі з 1980 року, і тому цей штат вже довго вважають республіканським бастіоном.

Але схоже, позиції республіканців у штаті ослабли.

Станом на 6:00 за київським часом, за результатами підрахунку 82% голосів у штаті, Дональд Трамп набирає понад 51% голосів, Джо Байден - 47%.

У 2016 році Дональд Трамп переміг Гілларі Клінтон у цьому штаті з набагато більшим розривом - 52% проти 43%.

Загальнонаціональне опитування: розкол за віком та расою

Цікаві результати продемонстрував загальнонаціональний екзитпол Edison Research/NEP, проведений серед 14 тисяч виборців. Він показує симпатії американців відповідно до їхньої статі, віку, раси та освіти.

Згідно з результатами цього екзитполу, за Джо Байдена голосували 87% афроамериканців, 67% американців латиноамериканського походження, 64% американців азійського походження та 43% білих американців.

Натомість 55% білих американців голосували за Трампа.

Кандидата демократів підтримали 57% жінок та 49% чоловіків.

Джо Байден переміг в усіх вікових категоріях віком до 64 років, найбільше він отримав голосів серед молоді 18-29 років - 64%. Дональд Трамп отримав перемогу лише у віковій категорії старше 64 років.