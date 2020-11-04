Вибори в США: Трамп виграв у Флориді

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Дональд Трамп виграв у штаті Флорида. Це один з ключових "хитких" штатів США, які мають найбільший вплив на результат виборів.

Згідно з підрахунком 96% голосів, Дональд Трамп отримав у штаті 51,2% голосів, випередивши на понад 300 тисяч голосів демократа Джо Байдена.

Сонячний штат, як ще називають Флориду, має 29 з 538 місць у Колегії виборників, яка формально обирає президента США, і за нього традиційно йде жорстка боротьба.

Втім, ця перемога Трампа ще не означає перемоги на виборах по всій країні. Станом на 8:00 за київським часом, згідно з результатами у 36 з 50 штатів США, Дональд Трамп мав 171 голос виборників, а Джо Байден - 205. Для перемоги кандидат має здобути 270 голосів у Колегії виборників. а підрахунок голосів в багатьох штатах триває.

Згідно з опитуванням Edison Research/NEP, у Флориді Дональд Трамп переміг серед білих американців (61%) та людей віком від 45 років (52%), а також здобув голоси 52% виборців-чоловіків.

Натомість Джо Байден отримав голоси 89% афроамериканців у цьому штаті та 53% американців латиноамериканського походження, і переміг серед молодих виборців віком до 29 років (61%). За кандидата демократів також голосували 52% жінок в цьому штаті.

Флорида знову за Трампа

Ентоні Зуркер

Кореспондент ВВС у Північній Америці

Флорида знову підвела демократів. Попри величезні зусилля в штаті, зокрема, сотні мільйонів доларів від бізнесмена Майка Блумберга, Дональд Трамп знову переміг у цьому штаті, який став для нього другою батьківщиною.

Він зробив це, ще раз отримавши добрі результати в традиційно республіканських районах і послабивши підтримку Джо Байдена серед латиноамериканських і афроамериканських виборців в оплотах демократів на півдні Флориди.

Завдяки цій перемозі Трамп долає першу серйозну перешкоду, що стоїть на шляху його переобрання. Він продемонстрував, що принаймні в цьому штаті опитування, які давали Байдену перевагу, не є зовсім надійними.

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Тепер Трамп повинен показати, що у нього все ще є чари в індустріальних штатах Середнього Заходу, які привели його у Білий дім у 2016 році.

Він також має забезпечити собі перемоги в таких штатах, як Північна Кароліна та Аризона, які можуть забезпечити Байдену шлях до перемоги у Колегії виборників.