Трамп чи Байден? Все, що відомо про результати виборів на ранок

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О 8 ранку середи (за Києвом) у США закрилися останні виборчі дільниці. Розповідаємо головне про хід голосування.

Для перемоги на виборах один із кандидатів має отримати принаймні 270 із 538 голосів виборників, які обирають президента США. Але поки що цієї позначки не перетнув ані чинний президент Дональд Трамп, ані його опонент із Демократичної партії Джо Байден.

Наразі у Байдена, за попередніми даними, є 220 голосів виборників, тоді як у Трампа - 213.

Робити висновки про результати поки зарано. Адже у ключових - так званих "хитких" штатах - підрахунок голосів все ще триває і в деяких із них може затягнутися навіть на кілька днів.

У більшості штатів підсумок на користь одного із кандидатів був фактично зрозумілий заздалегідь - головна увага прикута до приблизно десяти "хитких" штатів.

Найважливіші з них - Пенсильванія, Флорида, Аризона, Північна Кароліна, Вісконсин та Мічиган.

У 2016 році перемогу Трампу на президентських виборах забезпечила саме успіх у таких ключових штатах.

Ранкові заяви кандидатів

Приблизно о 7.30 ранку за Києвом Джо Байден вийшов до своїх прихильників і заявив, що задоволений ходом голосування.

"Ми перебуваємо на шляху до перемоги", - заявив він, виступаючи у Вілмінгтоні, що у штаті Делавер.

Прихильників він закликав набратися терпіння, поки штати продовжують підрахунок голосів. Він високо оцінив свої шанси принаймні у двох "хитких" штатах - Мічигані та Вісконсині.

Натомість Дональд Трамп зранку у своєму твіттері написав: "Вони намагаються вкрасти в нас вибори, але ми ніколи не дозволимо цього зробити".

Попередні дані з "хитких" штатів

Агентство Associated Press прогнозує перемогу Дональда Трампа в Техасі, де наразі обробили 81% голосів. Якщо прогнози справдяться, то Трамп лише з цього штату отримає додаткові 38 голосів виборників.

Одразу кілька американських ЗМІ також прогнозують перемогу Трампа в Айові - ще одному "хиткому" штаті, який може додати одному з кандидатів 6 голосів виборників. Трамп лідирує там із 53,4%, при цьому підраховано наразі 97% голосів.

Водночас робити висновки про ще низку штатів, кожен із яких дає переможцю понад 10 голосів виборників, поки дійсно зарано - на це провідні американські ЗМІ не наважуються.

Йдеться про Пенсильванію (20 голосів виборників), Мічиган (16 голосів), Північну Кароліну (15 голосів), Аризону (11 голосів) та Джорджию (16 голосів).

Підсумки голосування визначать саме результати у цих штатах, передусім у Мічигані та Пенсильванії.

Там наразі лідирує Трамп, але важливо, що в цих штатах лише у середу почали рахувати бюлетені, відправлені поштою.