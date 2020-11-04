Коронавірус в Україні: кількість нових хворих на добу наблизилась до 10 тисяч

Автор фото, Unian

В Україні за добу, 3 листопада, коронавірус підтвердили у 9 524 людей - це найбільша кількість з початку пандемії.

Ще 2 листопада цей показник не перевищував 9 тисяч.

Загалом з початку пандемії коронавірус в Україні виявили вже у 420 617 людей.

176 404 з них одужали, 7 731 померли від ускладнень, спричинених хворобою.

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Найбільше хворих за останню добу виявили у Києві (856), Харківській (850), Донецькій (636), Одеській (547) та Хмельницькій (511) областях.

3 листопада в країні було 42 278 досліджень методом ПЛР та ще 30 164 тести ІФА.

Напередодні міністр здоров'я Максим Степанов, коментуючи постійне зростання кількості захворювань, заявив, що "ситуація швидко змінюється зі складної на катастрофічну".

За словами міністра, найважче - ще попереду.

"Легко пройти другу хвилю - неможливо", - попередив він.