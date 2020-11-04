У США сенатором вперше обрали відкритого трансгендера

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У США сенатором штату Делавер обрали кандидатку від Демократичної партії - трансгендерну жінку Сару Макбрайд. Про це з посиланням на попередні результати голосування повідомляють американські ЗМІ.

Як зазначає The New York Times, Макбрайд стане найбільш високопоставленим трансгендером на виборній посаді у США.

Сама вона вже також розповіла про свою перемогу в твіттері та подякувала виборцям за підтримку: "Ми це зробили", - написала Макбрайд.

"Я сподіваюся, що цей вечір доведе молодим представникам ЛГБТ, що наша демократія достатньо велика для того, аби в ній знайшлося місце і для них", - додала політик, коментуючи результати виборів.

Перемогу Макбрайд святкує американська ЛГБТ-спільнота, яка вважає, що це досягнення допоможе захистити їхні права у США.

"Це є потужним свідченням зростаючого впливу трансгендерних лідерів у нашій політиці та дає надію незліченним транслюдям, які прагнуть до кращого майбутнього", - сказала Енніз Паркер, виконавчий директор Фонду перемоги ЛГБТ.

Сарі Макбрайд 30 років. Свого часу вона була стажеркою в адміністрації президента Барака Обами і увійшла в історію, коли у 2016 році під час національного з'їзду Демократичної партії стала першим відкритим трансгендером, який виступив на великому партійному заході.